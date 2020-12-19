Як емігрант з України допомагає американським безпритульним

Показати більше Show less

Емігрант з України перетворив захоплення зі збору цілющих трав у горах Колорадо на проект підтримки безпритульних. До благодійності його підштовхнуло нелегке випробування долі.



Дізнайтесь також який колір та чому визначили кольором нелегкого 2020 року і навіщо у кам’яному Нью-Йорку побудували житловий будинок з дерева. Подивіться, як Марс змінив провінційне техаське містечко на кордоні з Мексикою та побувайте під годинником під яким нью-йоркці призначали побачення протягом понад 125 років.

