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Як емігрант з України допомагає американським безпритульним

  • Голос Америки
Як емігрант з України допомагає американським безпритульним
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Як емігрант з України допомагає американським безпритульним

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Емігрант з України перетворив захоплення зі збору цілющих трав у горах Колорадо на проект підтримки безпритульних. До благодійності його підштовхнуло нелегке випробування долі.

Емігрант з України перетворив захоплення зі збору цілющих трав у горах Колорадо на проект підтримки безпритульних. До благодійності його підштовхнуло нелегке випробування долі.

Дізнайтесь також який колір та чому визначили кольором нелегкого 2020 року і навіщо у кам’яному Нью-Йорку побудували житловий будинок з дерева. Подивіться, як Марс змінив провінційне техаське містечко на кордоні з Мексикою та побувайте під годинником під яким нью-йоркці призначали побачення протягом понад 125 років.

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