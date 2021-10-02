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Україна виходить на новий рівень

  • Голос Америки
Україна виходить на новий рівень
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Україна виходить на новий рівень

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Українці дивують американців технологіями друку людських органів та сучасною вишиванкою

- Коли українська компанія розпочне друкувати імпланти людських кісток в американських лікарнях. У чому унікальність розробленої в Україні технології.

- Чим українські дизайнерки одягу приємно приголомшили
поціновувачів моди американської столиці.

- Ковбойський капелюх – символ американського Заходу родом зі Сходу. Напишіть в коментарях, перед тим як подивитися програму, чим на ваш погляд ці капелюхи були корисні не лише людям, а й коням?

- 13 мільйонів – стільки експонатів зі світу кіно зібрали у Голівуді, де нарешті відкрили музей кіномистецтва. Відвідати його можна не виходячи з дому.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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