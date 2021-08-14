Як собака зупинив тунель до Нью-Йорка

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- Аби спіймати цього собаку зорганізувалися сотні мешканців Нью-Йорка та навіть зупинили тунель до багатомільйонного міста. Чим особливий цей собака? Та ні чим, просто новенький в місті.



- В Америці теж інколи НЕ платять за виконану роботу з’ясував український іммігрант, поки чотири роки будував бізнес з ремонту вантажівок. У

скільки мільйонів зараз оцінюється його підприємство.



- Жінки завжди були частиною культури ковбоїв, однак залишалися поза увагою Голівуда. Історія про жінку яка кинула престижну роботу заради збереження традицій cowgirls.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.







