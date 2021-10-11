“Симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає”. Очільник МОЗ розповів про особливості штаму “Дельта” в Україні

Сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам “Дельта”. Про це в ексклюзивному інтерв’ю “Голосу Америки” розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень”, - сказав Віктор Ляшко.

Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%.

За його словами, зараз серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста - Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

Віктор Ляшко також розповів, що наразі однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

“Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст”, - сказав міністр. - “Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня”.

За словами очільника українського МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 000 випадків COVID-19.

“Це високі показники захворюваності”, - наголошує міністр. При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість шпиталізацій.

“Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований”, - пояснює Віктор Ляшко.

Нова циркуляція вірусу передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований.

Від початку кампанії вакцинування в Україні як мінімум однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення. Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими. В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

“Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось”, - сказав міністр охорони здоров’я.

Якщо на початку кампанії вакцинація в Україні була абсолютно добровільною, то зараз український уряд почав задіювати важелі впливу. Згідно з наказом МОЗ від 7 жовтня цього року, представники окремих професій зобов’язані пройти повноцінний курс щеплення.

Наразі це стосується педагогів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також працівників адміністрацій різних рівнів. На виконання наказу дається один місяць. Працівники, які не щепляться протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, - йдеться на сайті міністерства.

“Наприклад, період між першою і другою дозою вакцини CoronaVac становить 14 днів. Спокійно можна встигнути. Головне, щоб було бажання”, - прокоментував Віктор Ляшко.

Відповідна законодавча норма поки що не стосується медичних працівників. За словами міністра, понад 80% українських медиків вже вакциновані. Серед них лідирують працівники інфекційних лікарень та відділень екстреної допомоги.

“Ми не вводили обов’язкову вакцинацію серед медпрацівників із двох причин. По-перше, серед них і так високий відсоток щеплення, і по-друге - щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги. Система зараз перенаправлена на протидію епідемії, і ми вже зараз знаємо, що років п’ять, а то й більше, це буде нам відгукуватись через недовиявлення онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-інфекцій”, - пояснює Ляшко.

Окрім прямих важелів впливу, Україна вдається і до програм заохочення до вакцинування. 7 жовтня уряд виділив додаткові кошти на рекламу вакцинації в прайм-таймі на всіх національних телеканалах. А в будівлях Укрпошти облаштовують пункти щеплення для пенсіонерів. В Україні 83% усіх летальних випадків припадають на людей, які старші 60 років.

Залучають і місцевий бізнес. “Ми провели велику акцію із магазином побутової техніки. Для шкіл, в яких вакциновано більше 80% педагогів, магазини облаштували телевізори у кабінетах та комп’ютерні класи. Тим самим показуючи приклад, що вакциновані - захищені, мотивуючи педагогів і батьків зробити щеплення”, - розповідає Ляшко.

За даними ВООЗ та амерканського CDC (центру з контролю та профілактики захворювань), в Європі та в США штам “Дельта” переважає над усіма іншими штами вірусу. Хвороба продовжує мутувати і з’являються нові варіації, але поки що вони не мають суттєвого впливу на загальну епідемічну картину.

Попри стрімке зростання захворюваності, Євросоюз поки залишає Україну в “зеленому списку держав”. Відповідні рекомендації були опубліковані на сайті Ради ЄС 8-го жовтня. Це означає, що наразі українці знаходяться в списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. Через 14-ть днів список знову переглянуть.

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