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Письменниця Вікторія Амеліна померла від поранень після російського удару по Краматорську
Українська письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна померла 1 липня внаслідок поранень, отриманих через удар російських військ по Краматорську – про це повідомив український ПЕН-клуб 2 липня.
«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди», – заявляє організація.
37-річна Амеліна перебувала в ресторані Ria Lounge разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли по будівлі було завдано удару.
Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів Росії у складі правозахисної організації Truth Hounds. Зокрема, як вказує ПЕН-клуб, вона знайшла щоденник вбитого російськими окупантами письменника Володимира Вакуленка на звільненій Ізюмщині.
Письменниця також працювала над книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War про жінок, які документують російські воєнні злочини. Клуб анонсує її вихід за кордоном незабаром.
Амеліна також була організаторкою першого літературного фестивалю в Нью-Йорку на Донеччині, який відбувся в жовтні 2021 року.
Відтак наразі відомо вже про 13 загиблих через удар по Краматорську 27 червня – тоді російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. Серед загиблих троє дітей, ще близько 60 людей отримали поранення.
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- Голос Америки
Глава Мінфіну США вирушає у Китай
Міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити в четвер до Китаю, щоб зустрітися з високопосадовцями в рамках нової спроби врегулювати напружені відносини між двома країнами.
Міністерство фінансів у неділю повідомило, що візит Єллен відбудеться з 6 по 9 липня і слідує директиві президента Джо Байдена щодо поглиблення комунікації з таких питань, як фінансовий розвиток і глобальна макроекономіка.
«Перебуваючи в Пекіні, міністерка Єллен обговорить з офіційними особами КНР важливість для наших країн — як двох найбільших економік світу — відповідально керувати нашими відносинами, напряму спілкуватися щодо проблемних питань і працювати разом для вирішення глобальних проблем», — йдеться в повідомленні.
Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм і що припинення торгівлі та інвестицій «буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки».
Візит Єллен відбувся після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між США та Китаєм і забезпечити, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.
Американський посадовець сказав, що Єллен планує обговорити занепокоєння США щодо нового китайського закону про контршпигунство.
«У нас є занепокоєння щодо нового заходу та того, як він може застосовуватися, що він може розширити сферу того, що влада Китаю вважає шпигунською діяльністю», — сказав чиновник, посилаючись на можливі наслідки для ширшого інвестиційного клімату та економічні відносини.
Під час квітневої промови в Університеті Джона Гопкінса Єллен звернулася до американсько-китайських відносин, сказавши, що було б здорово мати відносини, які сприяли б розвитку та інноваціям в обох країнах.
«Зростання Китаю, який грає за міжнародними правилами, добре для Сполучених Штатів і світу», — сказала Єллен. «Обидві країни можуть отримати вигоду від здорової конкуренції в економічній сфері. Але здорова економічна конкуренція — від якої виграють обидві сторони — є стійкою, лише якщо ця конкуренція чесна».
Єллен також заявила, що заради глобальної стабільності Сполучені Штати та Китай повинні співпрацювати «над нагальними глобальними викликами сучасності».
У статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
Не варто думати, що контрнаступ - це легко. Високопосадовець НАТО відзначив досягнення ЗСУ
ЗСУ непросто здійснювати контрнаступ через протипіхотні міни та російські укріплення й перешкоди, але українські сили мають рацію, діючи обережно. Про це заявив адмірал Роб Бауер, голландський офіцер, який є головою військового комітету НАТО.
"Контрнаступ - це важко, - сказав він. - Люди ніколи не повинні думати, що це легко. Цього ніколи не буде". Українські сили стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, коли вони намагаються прорвати російські лінії, сказав Бауер.
"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", — сказав він.
Супутникові зображення, опубліковані Reuters у квітні, показали, що Росія збудувала великі укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, щоб уповільнити просування України.
Бауер сказав, що українські сили мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат, коли вони досліджували можливі напрямки прориву.
"Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали", - сказав він. Він сказав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", - сказав Бауер.
Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували.
Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це."
Також Джон Гарді, заступник директора програми вивчення Росії у Фонді захисту демократій США, в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що попри те, що контрнаступ ЗСУ може іти повільніше, ніж сподівались у Вашингтоні чи Києві, показником успіху може бути не кількість захоплених територій, а інші показники, про які можуть не повідомляти у відкритих джерелах.
"Йдеться про те, чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів, змушуючи Росію на цьому етапі використовувати більше резервів, ніж вони хотіли б. Це могло б підготувати (Україну) до більшого успіху", - сказав Гарді.
У статті використано матеріали Reuters
Новий Міжнародний центр у Гаазі збиратиме дані для суду за російську агресію проти України
У Гаазі 3 липня проголосили початок роботи установи, що сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.
Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) працюватиме разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.
Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.
Але юрисдикція Міжнародного кримінального суду обмежена, коли йдеться про злочин агресії.
Комісар юстиції Європейського Союзу Дідьє Рейндерс назвав початок роботи Міжнародного центру частиною намагань притягнути Росію до відповідальності за війну проти України.
Сполучені Штати з низкою інших країн також сприяють роботі центру, і заступник генерального прокурора США Кенет Політ сказав, що американська сторона вже подала певні матеріали.
Україна сподівається, що новостворений гаазький центр буде частиною підготовки до спеціального міжнародного трибуналу для суду над винними у розв’язанні агресивної війни та у злочинах, що стали її наслідком.
Такий трибунал був би першим з часу Нюрнберзького трибуналу після Другої світової війни, де одним з головних звинувачень проти чільних представників нацистської Німеччини був «злочин проти миру» - військове вторгнення на території інших держав, що спричинило війну з багатомільйонними жертвами.
Генеральний прокурор України Андрій Костін подякував Європейському Союзу та низці окремих держав, які допомагають українцям у цій справі.
«Нам потрібні фахівці, потрібні докази, потрібна додаткова інформація включно з даними розвідки для того, щоб це обвинувачення було міцним, бо ми всі знаємо, що злочин агресії це злочин керівництва», - сказав Андрій Костін агенції Reuters.
Ладіслав Гамран, президент установи Євроюст наголосив, що вже зараз зібрано величезну кількість даних про скоєні в ході російської війни в Україні злочини, але, він підкреслив потребу великої фахової роботи, щоб ті дані стали метаріалами прийнятними на судових процесах.
Шеф-кухарка Анна Волошина заохочує донатити у Кремнієвій долині їжею
Страви української кухні можуть зібрати найбільше донатів - переконана українська шеф-кухарка Анна Волошина, авторка англомовної книги українських рецептів “Будьмо”. Жінка вже понад рік організовує благодійні вечері української кухні, а також намагається поширювати українські рецепти серед американців продаючи свою книгу.
Добре знана у Кремнієвій долині Анна Волошина уже не перший рік організовує поп - ап вечори та майстер класи, на яких показує страви української кухні. Та після повномасштабного вторгнення - на цих вечорах не просто смачно годує, а й збирає гроші.
Анна популяризує українську кухню і в своїй книзі під назвою “Будьмо”. 224 сторінки з інтерпретацією рецептів, які готували у її сім'ї у Снігурівці Миколаївської області стали відкриттям для американських гурманів в розпалі війни.
"Звісно, звідки я могла брати рецепти? Це все мама і бабуся. В нас є така особливість кулінарна, що рецепти дуже рідко записуються в Україні і усно передаються від мами до доньки. От я персонально бігала за своєю мамою, стояла за нею, записувала, Бо я кажу: "Мамо, скільки ти кладеш борошна в тісто? А скільки в цій склянці? Кожна склянка інша… "– ділиться Аня.
У книзі квінтесенція української кухні: закуски - оселедець, супи - зелений борщ, головні страви - качка з яблуками. Серед десертів і медовик і сирник. А також закрутки і навіть настоянки.
"Декілька дуже класних страв, які люди люблять і прямо просять мене приготувати. Це пампушки. В мене є знайома італійська кухарка, яка обожнює мої пампушки, друга страва це помідори моєї мами, які просто мариновані помідори неймовірно смачні. Як завжди готую на всі свої вечері – вона завжди приносить найбільше радості всім".
Рецепти Ані публікували у Washington post, The New York Times та на BBC. Загалом Анна завдяки організації вечорів, майстер класів та кулінарних онлайн- марафонів зібрала понад 200 тисяч доларів. Більшість зібраних грошей надала Worldkitchen іншого знаменитого шефа Хосе Андреса, який організував харчування для українців на кордоні, а потім у зруйнованих містах. Worldkitchen отримало також 10 відсотків перепродажів книги. Також Волошина підтримала український проект "Місто Добра" і виконувала запити військових, зокрема, доставку турнікетів.
Жінка каже, іншою функцією таких вечорів та майстер класів є поширення кулінарного тренду серед інших кухарів.
"В мене є знайомий кухар, він з дуже відомого мішленіського ресторану, і він зробив вечерю, де запросив дуже багато мішленівських кухарів, і вони зібрали п'ятдесят тисяч доларів. Інша кухарка зібрала сто тисяч доларів".
Їжа - вважає Аня, своїми смаками та ароматами. може найефективніше нагадувати про Україну:
"Через їжу набагато легше доносити повідомлення. Американці просто вже втомилися читати про війну. Вони живуть своїм життям. Україна дуже далеко від них, і через їжу набагато набагато легше знайти з ними якийсь контакт".
Аня обіцяє невдовзі відправитись в експедицію Україною, де буде збирати матеріал на свою другу книгу - автентичних, давньоукраїнських рецептів.
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