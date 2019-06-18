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Україна

Чому Вільяма Тейлора призначили тимчасово повіреним у справах США в Україні? Відео

  • Голос Америки
Чому Вільяма Тейлора призначили тимчасово повіреним у справах США в Україні? Відео
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Тейлор уже прибув у Київ

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Він був послом в Україні з 2006 по 2009 рік, а потім залишався активним у Вашингтоні експертом з українських питань.

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