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США

З Білого дому можуть звільнити чиновника українського походження, який свідчив про Зеленського і Трампа

Підполковник Александр Віндман

Білий дім вже у п’ятницю може звільнити Александра Віндмана з Ради національної безпеки США. Про це у Твітері повідомляють американські журналісти з посиланям на власні джерела.

Зокрема, політичний оглядач "Вашингтон Пост" Роберт Коста пише:

«Термінова новина: підполковник Александр Віндман у найближчі дні (найймовірніше у п’ятницю) буде поінформований чиновниками Білого Дому про те, що його переводять у Міністерство оборони США».

Схожу інформацію опублікував Bloomberg. Кореспондентка видання, яка працює у Білому домі, повідомляє:

«Терміново: Білий дім розглядає план зі звільнення Александра Віндмана з Ради національної безпеки після того, як він свідчив у справі імпічменту. Цей крок – частина масштабніших зусиль зі скорочення держапарату із зовнішньої політики в Адміністрації президента, – розповідають джерела»

У четвер ввечері ця ж журналістка Дженіффер Джейкобс писала, що Віндмана можуть звільнити вже у п’ятницю.

Термін роботи Віндмана у Раді з набезпеки спливає влітку цього року. Джерела у Білому домі розповідають, що він не дослужить до кінця терміну через брак лояльності до президента Дональда Трампа. Пише журналістка Bloomberg.

За даними CNN, головний свідок у справі імпічменту підполковник Александр Віндман раніше повідомив колег, що очікує, що у найближчі тижні лишить Раду Національної безпеки у Білому домі і повернеться у Міністерство оборони.

А поки що відомо, що Віндман - на роботі в Білому домі і в четвер, і в п'ятницю, - повідомляє журналіст NBC Джоф Беннет.

«Джерело, близьке до Віндмана, розповіло, що він «був на роботі в Білому Домі вчора (у четвер - ред.), і прийде на роботу сьогодні (в п'ятницю - ред.)».

Американська публіцистка Емі Сискінд склала список осіб, які свідчили у справі імпічменту президента Трампа, після чого втратили роботу.

Зокрема, це два колишні очільники посольства США в Україні Марі Йованович та Вільям Тейллор, екс-заступниця радника Білого дому з нацбезпеки Фіона Гілл, колишня помічниця віце-президента США Дженіффер Вільямз. І наступним, за її словами, може стати член Ради з нацбезпеки Александр Віндман.

Підполковник американської армії з низкою нагород Александр Віндман народився у Києві 1975 року, через чотири роки його родина імігрувала до США.

Як член Ради Національної безпеки у Білому домі підполковник Віндман був присутній 25 липня під час телефонної розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським, а також під час зустрічі чільних посадовців США з представниками Києва у Білому домі 10 липня (коли посол Сондланд сказав українцям, що Київ має «здійснити певні розслідування, аби забезпечити зустріч із президентом», після чого радник з нацбезпеки Джон Белтон перервав цю зустріч).

Александр Віндман став першим посадовцем Білого дому, який погодився свідчити перед Конгресом у справі імпічменту.

На слуханнях він визнав, що двічі засвідчував стурбованість стосовно кроків адміністрації Трампа по відношенню до України – після зустрічі українців з Болтоном та після телефонної розмови президентів.

У вступній промові у конгресі Віндман подякував своєму батькові-киянину за те, що він лишив усе, "аби його троє синів могли мати краще і безпечніше життя". Між тим, через українське походження підполковника, чимало прихильників президента Трампа ставлять під сумнів відданість Віндмана Сполученим Штатам.

Дивіться також: Президент США Дональд Трамп святкує свою перемогу у процесі імпічменту.

Президент США Дональд Трамп святкує свою перемогу у процесі імпічменту. Відео
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Президент США Дональд Трамп святкує свою перемогу у процесі імпічменту. Відео

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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