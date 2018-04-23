Вірменія має вибір, і не мусить слідувати за Росією - Карпентер

"Справді сподіваюсь, що міністр оборон Віген Сарґсян, якого я вважаю вдумливою людиною, не розглядає можливості залучити військових для придушення протестів. Вірменія має вибір, і не мусить йти слідами Росії", - написав у Twitter дослідник американського центру Байдена і колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

Дослідник також привітав рішення Сержа Сарґсяна піти з посади прем’єр-міністра. "Час новому поколінню модернізувати Вірменію", - наголосив Карпентер.

Серж Сарґсян подав у відставку з поста прем'єр-міністра Вірменії після 11 днів масових акцій протесту опозиції. «Ситуація, що склалася має кілька вирішень, але ні на один з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра», - заявив Сарґсян. Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян "мав рацію".



Акції з вимогою відставки Сарґсяна проходили в Вірменії з середини квітня. В рамках оголошеної Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори тисячі демонстрантів щодня проводили в Єревані ходи і мітинги, а також блокували вулиці. У понеділок під час ходи студентів до протестуючих приєдналися кілька десятків військових. Вони заявили, що "єдині зі своїм народом".



Серж Сарґсян з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента Вірменії. За цей час він провів конституційну реформу, яка значно розширила повноваження прем'єр-міністра країни. 17 квітня, після закінчення своїх президентських повноважень, Сарґсян, незважаючи на протести, зайняв посаду глави уряду.

Самого Пашиняна, затриманого напередодні, 23 квітня, випустили з-під варти.

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