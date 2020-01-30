Чому вони нас тут залишили? - американка, яка намагається вибратися з Уханя

Близько двох сотень американців, які були евакуйовані чартерним літаком з китайського міста Ухань, епіцентру епідемії, перебуватимуть у триденному карантині не території військової бази в Каліфорнії, протягом якого будуть моніторити їх симптоми і робити аналізи, повідомили в Центрі контролю та профілактики захворювань США.

Літак, відправлений Державним департаментом США, приземлився у середу зранку на військовій базі у Південній Каліфорнії. На борту – переважно працівники американського консульства та члени їхніх родин. Усі пасажири вже пройшли три перевірки на зараження вірусом – в Китаї та дві на Алясці, де робив зупинку літак.

У тої же час в Ухані, за оцінками ЗМІ, залишається близько тисячі американських громадян, які намагаються звідти евакуюватися. Серед них – Нейші Шу, інженер, яка мешкає в Нью-Йорку та приїхала в Ухань провідати своїх батьків на новорічні канікули. Прилетівши в місто 19 січня, незабаром вона довідалася про вірус та заборону польотів.

«Люди перелякані, тому що практичного нічого не їде. Немає автобусів. Метро не працює, немає потягів, навіть таксі. І я думаю, що використання приватних машин обмежено. Я бачу деякі машини на дорозі зараз, але вулиці майже порожні. Ми кілька разів виходили і побачили, може, 10 людей. І всі носять маски, звичайно. Це як місто-привід», - говорить вона.

За її словами, деякі крамниці відкриті, але там - великі черги за продуктами.

«Моя мама ходила. Вона каже, що може бути багато людей. І це дуже лякає, тому що за цих умов вірус найбільш поширюється: обмежений простір з багатьма людьми. Вона каже, що черги дуже довгі. Там, де раніше в черзі до каси було 3-4 людини, зараз – 20- 30. І багато продуктів продано чи не завезено. Важко знайти свіже м'ясо, свіжі овочі. Деякі ціни завищені».

Місто повністю ізольовано, на автомобільних шляхах – патрулі, з міста не ходять пороми, потяги, не літають літаки. Нейші Шу намагається вибратися з міста майже з часу, коли вона туди прилетіла.

«У суботу (25 січня -ГА) я побачила новину про евакуацію працівників Консульства і негайно подзвонила в посольство в Пекіні, але мене перевели на лінію, де повідомили, що новина про евакуацію літаком – неправда і запропонували написати їм електронного листа. Я написала і наступного дня мені відповіли з посольства, що літак запланований на вівторок, 28 січня, і якщо ви хочете на нього потрапити, надайте свою інформацію. Я надала. Я дзвонила, писала, а мені казали, що мушу чекати».

Коли їй стало очевидно, що на цей літак вона не потрапляє, Нейші Шу зв’язалася із авіакомпанією, в якій придбала квитки. Їй повідомили, що наразі її рейс, раніше запланований на 3-те лютого, скасовано. Коли буде наступний – ніхто не знає. Наразі, каже вона, в неї немає жодних варіантів вибратися з міста.

«Я переконана, що Державний департамент домовився з китайським урядом, який дозволив їм евакуювати людей. Але я не розумію, чому, якщо вони евакуюють американців, вони організували лише один літак і всіх нас решту тут залишили?» - говорить жінка.

Нейші Шу зв’язалася із офісом свого сенатора, Корі Букера, де їй відповіли, що зв’яжуться від її імені із Державним департаментом, що вони й зробили. Вона переслала авторці статті листа від Державного департаменту сенатору, в якому йдеться, що ті підтримують з нею контакт.

У четвер Державний департамент оголосив, що надсилає ще один літак, 3 лютого. Нейші Шу, розповіла в переписці, що дізналася про це з новин, і тепер намагається на нього потрапити.

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