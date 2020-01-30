Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Чому вони нас тут залишили? - американка, яка намагається вибратися з Уханя

Фото: Медперсонал у китайському місті Ухань супроводжує пацієнта з підозрою на новий вірус, 30 січня 2020 року

Близько двох сотень американців, які були евакуйовані чартерним літаком з китайського міста Ухань, епіцентру епідемії, перебуватимуть у триденному карантині не території військової бази в Каліфорнії, протягом якого будуть моніторити їх симптоми і робити аналізи, повідомили в Центрі контролю та профілактики захворювань США.

Літак, відправлений Державним департаментом США, приземлився у середу зранку на військовій базі у Південній Каліфорнії. На борту – переважно працівники американського консульства та члени їхніх родин. Усі пасажири вже пройшли три перевірки на зараження вірусом – в Китаї та дві на Алясці, де робив зупинку літак.

У тої же час в Ухані, за оцінками ЗМІ, залишається близько тисячі американських громадян, які намагаються звідти евакуюватися. Серед них – Нейші Шу, інженер, яка мешкає в Нью-Йорку та приїхала в Ухань провідати своїх батьків на новорічні канікули. Прилетівши в місто 19 січня, незабаром вона довідалася про вірус та заборону польотів.

Нейші Шу
Нейші Шу

«Люди перелякані, тому що практичного нічого не їде. Немає автобусів. Метро не працює, немає потягів, навіть таксі. І я думаю, що використання приватних машин обмежено. Я бачу деякі машини на дорозі зараз, але вулиці майже порожні. Ми кілька разів виходили і побачили, може, 10 людей. І всі носять маски, звичайно. Це як місто-привід», - говорить вона.

За її словами, деякі крамниці відкриті, але там - великі черги за продуктами.

«Моя мама ходила. Вона каже, що може бути багато людей. І це дуже лякає, тому що за цих умов вірус найбільш поширюється: обмежений простір з багатьма людьми. Вона каже, що черги дуже довгі. Там, де раніше в черзі до каси було 3-4 людини, зараз – 20- 30. І багато продуктів продано чи не завезено. Важко знайти свіже м'ясо, свіжі овочі. Деякі ціни завищені».

Місто повністю ізольовано, на автомобільних шляхах – патрулі, з міста не ходять пороми, потяги, не літають літаки. Нейші Шу намагається вибратися з міста майже з часу, коли вона туди прилетіла.

«У суботу (25 січня -ГА) я побачила новину про евакуацію працівників Консульства і негайно подзвонила в посольство в Пекіні, але мене перевели на лінію, де повідомили, що новина про евакуацію літаком – неправда і запропонували написати їм електронного листа. Я написала і наступного дня мені відповіли з посольства, що літак запланований на вівторок, 28 січня, і якщо ви хочете на нього потрапити, надайте свою інформацію. Я надала. Я дзвонила, писала, а мені казали, що мушу чекати».

Коли їй стало очевидно, що на цей літак вона не потрапляє, Нейші Шу зв’язалася із авіакомпанією, в якій придбала квитки. Їй повідомили, що наразі її рейс, раніше запланований на 3-те лютого, скасовано. Коли буде наступний – ніхто не знає. Наразі, каже вона, в неї немає жодних варіантів вибратися з міста.

Літак, який Державний департамент США замовив для евакуації службовців уряду
Літак, який Державний департамент США замовив для евакуації службовців уряду

«Я переконана, що Державний департамент домовився з китайським урядом, який дозволив їм евакуювати людей. Але я не розумію, чому, якщо вони евакуюють американців, вони організували лише один літак і всіх нас решту тут залишили?» - говорить жінка.

Нейші Шу зв’язалася із офісом свого сенатора, Корі Букера, де їй відповіли, що зв’яжуться від її імені із Державним департаментом, що вони й зробили. Вона переслала авторці статті листа від Державного департаменту сенатору, в якому йдеться, що ті підтримують з нею контакт.

У четвер Державний департамент оголосив, що надсилає ще один літак, 3 лютого. Нейші Шу, розповіла в переписці, що дізналася про це з новин, і тепер намагається на нього потрапити.

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. Як американка намагається вибратись з Ухані

Студія Вашингтон. Як американка намагається вибратись з Ухані
Embed
Студія Вашингтон. Як американка намагається вибратись з Ухані

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG