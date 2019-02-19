"Вишеградський" саміт в Ізраїлі не відбувся через обурення поляків звинуваченнями в антисемітизмі

Ізраїльський уряд був змушений визнати у понеділок, що замість саміту країн “Вишеградської четвірки” цього тижня у Єрусалимі відбуваються зустрічі з керівниками Угорщини, Словаччини й Чехії, бо польська делегація вирішила не їхати в Ізраїль.

Польща відмовилася від участі в саміті після того, як виконувач обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю у неділю наголосив на тому, що під час Другої світової війни “було багато поляків, які співпрацювали з нацистами”.

Ми боротимемося за історичну правду, за честь поляків...

Далі в інтерв’ю телеканалу i24NEWS урядовець Ісраель Кац процитував те, що він назвав словами колишнього ізраїльського прем’єр-міністра Іцхака Шаміра: “Поляки всмоктують антисемітизм з молоком матерів”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі заявив, що ті висловлювання неприпустимі й расиcтські.

“Ми не лише не можемо приймати такі расистські висловлювання, але й хочемо з усією силою наголосити, що ми боротимемося за історичну правду, за честь поляків, які від першого до останнього дня Другої світової війни воювали за свободу і за життя - своє та усіх мешканців Польщі”, - сказав прем’єр-міністр польським журналістам.

Минулого тижня сам ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу викликав критику в Польщі, коли, перебуваючи у Варшаві, сказав ізраїльським журналістам, що поляки співпрацювали з нацистами під час Голокосту.

Згодом ізраїльські представники пояснювали, що Нетаньягу мав на увазі окремих поляків, а не весь польський народ.

Болісна історія

Минулий рік у відносинах Польщі та Ізраїлю був позначений суперечками щодо нового польського закону, який формулює оцінки низки історичних подій та передбачає покарання за певні висловлювання, або трактування.

В Ізраїлі висловлювали невдоволення тими положеннями закону, які забороняють припускати причетність Польщі до злочинів нацизму, скоєних на її території.

Польський уряд веде активну кампанію проти використання фрази “польські табори смерті”.

Поляки доводять, що факт розташування нацистських концентраційних таборів на окупованій Німеччиною території Польщі не робить їх польськими.

Опоненти вказують, що жорсткі вказівки стосовно оцінок історичних подій, а також передбачення покарань за відступ від затверджених трактувань, можуть мати негативні наслідки.

У заяві ізраїльського центру пам’яті Голокосту Яд Вашем минулого року наголошено: "Термін “польські табори смерті” справді є історично неправильним! Табори смерті були створені в окупованій нацистами Польщі, щоб убивати євреїв у межах "остаточного вирішення".

"Але обмеження щодо заяв дослідників та інших про пряму чи непряму причетність поляків до злочинів, скоєних на їхніх землях під час Голокосту, є серйозним перекрученням", - підкреслив центр Яд Вашем.

Україна теж заявляла, що той польський закон сприяє зображенню “українців виключно як “злочинних націоналістів” та “колаборантів третього рейху”.

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