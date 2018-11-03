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Міністр енергетики США їде до України, щоб зміцнити енергетичне партнерство в регіоні

  • Голос Америки
Рик Перрі

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Зміцнення партнерства з Америкою в сфері енергетики стане основним питанням на порядку денному візиту міністра енергетики США Рика Перрі до України, Польщі, Угорщини та Чехії.

Візит відбудеться наступного тижня, повідомляє Посольство США в Польщі.

Під час Саміту трьох морів, який відбувся в Румунії, Перрі дав старт новому Партнерству з трансатлантичої співпраці (Р-ТЕС) з метою розширити співпрацю США з союзниками в Європі.

Під час візиту, обговорення торкнуться також таких питань, як ядерна енергетика, кібербезпека, постачання вугілля та експорт зрідженого газу зі США.

Перебуваючи в Україні, Рик Перрі планує відвідати Трипільську станцію, яка отримала перші поставки вугілля зі Сполучених Штатів цього літа – результат зусиль Трампа з розширення експорту США в сфері енергетики, йдеться в повідомленні Посольства.

Візит Перрі також стане виявом підтримки зусиль України та Польщі у пошуку альтернатив купівлі вугілля та газу з Росії.

Зокрема, адміністрація Трампа прагне наростити експорт вугілля після падіння внутрішнього споживання вугілля в той час а також допомоги цій галузі у США, пише видання The Hill про візит високопосадовця.

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