США привітали домовленість про припинення вогню

США привітали домовленість Тристоронньої контактнї групи щодо припинення вогню. "Ми сподіваємося, що досягнутий мир створить дипломатичний простір, необхідний для деескалації регіональної напруженості та створить позитивну атмосферу для подальшого обговорення. Ми вітаємо зусилля Спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи та закликаємо сторони до припинення вогню і повністю дотримуватися своїх зобов’язань щодо спільної безпеки людей, які проживають у цьому регіоні", - заявив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє посольство США в Україні.

Прайс наголосив на важливості деескалації та виконання Мінських домовленостей для вирішеня конфлікту на сході України. "Ми продовжуємо закликати російський уряд виконати свої зобов’язання щодо відведення сил і зброї від лінії зіткнення на сході України, відповідно до Мінських угод, а також відвести сили, нарощені уздовж кордонів України, і припинити свою агресивну та загрозливу риторику", - додав посадовець.

22 грудня Тристороня контактна група домовилась про припинення вогню, повідомили в ОБСЄ. За добу 23 грудня гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, заявили в прес-центрі Об'єднаних сил.

Станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, додали в штабі ООС.

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