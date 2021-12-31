"Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні!" - Посольство США привітало українців з Новим роком

"З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни!" - з такими словами звернулась до українців тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

У вітальному відеозверненні, розміщеному на сторінках посольства в соцмедіа, Квін нагадала, що в 2021-му році Джозеф Байден став президентом США і заявила про поглиблення відносин між США та Україною та відновлення стратегічного партнерства.

Квін нагадала про співпрацю в подоланні пандемії COVID-19 цього року а також про безпекову співпрацю між двома країнами. Дипломатка запевнила, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

"Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні!" - виголосила Квін.

Про Україну у своєму передноворічному зверненні згадав і новий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вказав на нові виклики щодо України і наголосив, що "непорушність кордонів є загальним благом, яке не підлягає обговоренню".

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