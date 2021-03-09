Собак Байдена забрали з Білого дому. За повідомленнями, пес вкусив охоронця

Двох собак подружжя Байденів, німецьких вівчаром Мейджора та Чемпа, повернули до будинку родини у шаті Делавер після "інциденту із укусом" одного із співробітників охорони Білого дому. Про цей інцидент, що стався минулого тижня пишуть американські ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі. Першим про рішення забрати собак з Білого дому повідомив CNN.

За традицією хатні тварини першої родини США мешкають у Білому домі. Повідомляється, що людину вкусив молодший із собак, 3-річний Мейджор. Старшому собаці, Чемпу, - майже 13 років.

Раніше Джилл Байден говорила, що піклується про те, щоб собаки почувались спокійно на новому місці, де вони перебувають у незнайомому середовищі в оточенні великої кількості людей.

Як повідомляється, раніше саме граючи із Мейджором, Джо Байден отримав травму ноги через яку, йому довелося носити ортез (corrective boot - англ.)

Між тим на пародійному Twitter "Мейджора", який існує вже майже 2 роки і має близько 12 тисяч фолловерів, оприлюднили наступу заяву: "Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Я хотів би застерегти тих, хто прагне звинуватити жертву цього огидного акту. Подібному насильству не може бути виправдання. Я деякий час проведу у Делавері".

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