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The Hill: Війна в Україні може справді призвести до розпаду Російської Федерації
Вірогідність розпаду Російської Федерації як наслідок війни Росії проти України аналітики з різних країн обговорюють досить давно і уважно. Дехто з оглядачів вважає, що така вірогідність продовжує зростати.
«Настав час серйозно поставитися до потенційного розпаду Росії», пише Олександр Мотиль, професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, у своїй статті для видання The Hill від 13 серпня.
Мотиль, який спеціалізується на дослідженні України, Росій та колишнього СРСР, у своїй статті проаналізував реакції і висновки низки аналітиків і коментаторів на останні подій війни в Україні, і вважає, що «хоча світ був би кращим за значно ослабленої Росії, її падіння може не пройти гладко».
Хоча світ був би кращим за значно ослабленої Росії, її падіння може не пройти гладкоОлександр Мотиль
За словами оглядача Washington Post Девіда Ігнатіуса, якого цитує Мотиль, «роздроблена, деморалізована Росія — це диявольський майданчик. … Внутрішній безлад у Росії ставить перед Путіним серйозну дилему, але це також дуже небезпечно для Заходу». Тетяна Становая з Фонду Карнегі додає: «Кремль одночасно боротиметься з… поглибленням кризи лідерства Путіна, дедалі більшою нестачею політичної підзвітності, дедалі неефективнішими відповідями влади на нові виклики, посиленням фрагментації серед еліт та суспільством, яке стає налаштованим все більш проти влади».
Ці аналітики праві, вважає Мотиль, коли хвилюються про потенційний неконтрольований розпад Росії: «Путін потрапив у пастку і, можливо, схильний до відчайдушних заходів. Колишній президент і прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, як випливає з його безглуздих послань, можливо, божевільний — і, на жаль, він не самотній у своєму божевіллі. Російські еліти зламані та роздроблені, їм бракує згуртованого та послідовного бачення майбутнього своєї країни; ніхто не знає, що робити з катастрофічною війною з Україною. Як каже Становая, “ці події перетворюють Росію на набагато менш згуртоване утворення, насичене внутрішніми протиріччями та конфліктами, більш мінливе та позбавлене передбачуваності”».
30 років у Росії панує розладОлександр Мотиль
Водночас, непередбачуваність і хаотичність давно були притаманними Росії, і її сусіди та західні країни певною мірою призвичаїлися жити з цим, зазначає Мотиль: «30 років у Росії панує розлад. Дійсно, часи Бориса Єльцина в 1990-х роках були особливо важкими, але Путіну явно не вдалося побудувати згуртоване суспільство та функціонуючу економіку. Репресоване суспільство може бути більш поступливим, але воно не є згуртованим і стабільним, як радянська влада зрозуміла під час перебудови. [...] Підсумовуючи, пострадянська Росія завжди була, за висловом Станової, «насичена внутрішніми протиріччями та конфліктами». Різниця в тому, що тепер їх видно».
Втім, інші оглядачі, такі як Януш Бугайський з Джеймстаунського Фонду, дотримуються думки про те, що після імовірного розпаду Росія може опинитися під міжнародним контролем, і їй бракуватиме економічних і військових ресурсів, необхідних для реалізації імперіалістичних цілей. На думку Бугайського, якого цитує Мотиль, «Росія, зведена до території, обмеженої Санкт-Петербургом, Москвою та Нижнім Новгородом, негайно перестане бути вагомим геополітичним гравцем і, отже, загрозою для будь-кого зі своїх сусідів — особливо якщо останні об’єднаються із Заходом. Життя в такій країні може бути біднішим, але воно також, ймовірно, буде безпечнішим».
Сценарій більш контрольованої Росії, яка, однак, зберегла свою цілісність, але є достатньою мірою залежною і керованою зовнішніми гравцями, імовірно, підходить і Китаю. Відносини Китаю з Росією значно поглибилися останніми роками, особливо на тлі спільної мети послаблення або руйнування домінування США і заходу загалом у світі, зазначає Голі Еліат у своїй статті для CNBC.
Деякі аналітики порівнюють ці стосунки з казкою про «Златовласку», в якій шукають золоту середину, коли Китай хоче, щоб його союзниця Росія не була ні надто сильною, так щоб кинути виклик Пекіну, ні надто слабкою, щоб залишати Китай ідеологічно ізольованим в боротьбі з заходомГолі Еліат
Однак, в динаміці відносин між двома країнами є певні нюанси і боротьба інтересів поза «необмеженою дружбою», оголошеною Володимиром Путіним і Сі Дзінпінєм напередодні війни Росії проти України.
«Деякі аналітики порівнюють ці стосунки з казкою про «Златовласку», в якій шукають золоту середину, коли Китай хоче, щоб його союзниця Росія не була ні надто сильною, так щоб кинути виклик Пекіну, ні надто слабкою, щоб залишати Китай ідеологічно ізольованим в боротьбі з заходом», пише Еліат.
Незважаючи на своє небажання відкрито критикувати Росію під час війни в Україні, Китай водночас скористався своїм привілейованим становищем у відносинах з нею, розуміючи, що Росії необхідний торговий партнер для життєво важливого для російської економіки продажу нафти, металів та іншої сировини, але купуючи їх зі знижкою.
В інтерв’ю CNBC Етьєн Сула, дослідник Альянсу за забезпечення демократії Фонду Маршала, сказав: «Китаю необхідно знайти баланс між утриманням Росії якомога слабкішою, щоб переконатися, що вона не становить загрози для Китаю, а також гарантувати, що Росія все ще може бути подразником для їхніх спільних суперників – західних демократій на чолі зі Сполученими Штатами».
Водночас, утримувати такий баланс може бути складно, а деякі західні спостерігачі і російські дисиденти почали відверто закликати до «деколонізації» самої Росії, зазначає Аншаль Вора у своїй статті для видання Foreign Policy. Своєю чергою, Марлен Ларуель у статті для журналу Foreign Affairs нагадує, що Росія є найбільшою за територією країною в світі, розташованою в 11-ти часових поясах, а 20 відсотків її населення складають етнічні неросіяни, а за таких умов «розвал цієї крихкої багатоетнічної держави може призвести до збільшення насильства» на тлі війни в Україні.
Втім, на думку Олександра Мотиля, заходу і сусідам Росії треба дивитися на цю проблему під іншим кутом: «Сусіди Росії та Захід уже три десятиліття живуть із глибоко нестабільною та непередбачуваною Росією. Якими б не були причини такого стану речей, існує майже нульова ймовірність того, що Росія раптом позбудеться своєї нестабільності та непередбачуваності та припинить сповзання до розпаду».
«Все, що можуть зробити Захід і Україна, а також інші сусіди Росії – це виграти війну, ізолювати себе від хаосу Росії та зрозуміти, що потрібно буде зробити, щоб упевнитися, що бачення Бугайського виявилося довготривалим», підсумовує Мотиль.
В матеріалі використані джерела The Hill, Foreign Affairs, Foreign Policy, CNBC.
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"Неприйнятна ескалація" - Держдеп про ситуацію з кораблем Sukru Okan у Чорному морі
Заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією." Про це під час брифінгу в понеділок, 14 серпня, заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи ситуацію із суховантажним судном Sukru Okan у Чорному морі.
"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - сказав Пател.
Він нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі Москви в Чорноморській зерновій ініціативі, Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.
"Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією. І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - наголосив Пател.
Речник Держдепартаменту США наголосив, що Росія повинна "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи."
"Це те, що, як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 млн тонн зерна. І це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін, а також стало ключовим фактором того, щоб зерно потрапляло туди, куди йому потрібно потрапити", - сказав Пател.
Міністерство оборони РФ заявило, що 13 серпня російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь, оскільки капітан корабля Sukru Okan під прапором республіки Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, нібито не відреагував на прохання зупинитися для огляду. У Москві твердять, що після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
У заяві від 14 серпня Міністерство закордонних справ України засудило "провокативні дії" Російської Федерації в Чорному морі щодо судна Sukru Okan.
"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства в Чорному морі", - заявили у МЗС України та закликали міжнародну спільноту "вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі."
Раніше у Міноборони РФ, повідомлення якого цитували російські ЗМІ, заявили, що всі судна, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, незалежно від прапора, Росія розглядатиме як такі, що залучені до воєнного конфлікту.
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Британські ВПС перехопили двох російських бомбардувальників на півночі від Шотландії
Королівські ВПС Британії (RAF) випустили реактивні літаки Typhoon для перехоплення двох російських дальніх морських патрульних бомбардувальників, які пролітали на півночі від Шотландії в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО в понеділок вранці. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в прес-релізі. Йдеться про російські морські патрульні літаки Ту-142 Bear-F і Tu-142 Bear-J, які використовуються для розвідки та боротьби з підводними човнами.
Також був піднятий танкер Voyager, щоб забезпечити дозаправку в повітрі, гарантуючи, що Тайфуни можуть залишатися в повітрі протягом тривалого періоду, необхідного для виконання своєї місії, повідомили в міністерстві.
Міноборони Британії також заявили, що російські військові літаки, які увійшли у британську зону інформації про повітряне сполучення - контрольовану британцями зону міжнародного повітряного простору - можуть становити небезпеку для інших літаків, оскільки російські літаки часто не спілкуються з диспетчерами повітряного руху і не надсилають код, який гарантує, що вони будуть видимі для інших авіакористувачів і диспетчерів повітряного руху на землі.
Як раніше повідомляв Голос Америки, російські літаки збільшили кількість небезпечних зіткнень з військовими літаками США в останні місяці над Сирією, де діють сили обох країн.
23 липня цього року російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.
Військовим вдалося утримати безпілотник у повітрі та повернути на домашню базу.
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100 рублів за долар: російський рубль увійшов в трійку світових валют з найгіршою активністю
Російський рубль впав до найнижчої позначки за майже 17 місяців війни в Україні. У понеділок, 14 серпня, валюта РФ перевищила психологічно важливий рівень 100, і становить 101 рубль за долар, а в обмінних пунктах - ще вище.
Британське видання The Guardian пише, що лише цього року рубль впав на 26%, що зробило цю валюту “однією з трьох світових валют із найгіршою активністю у 2023 році”, разом з турецькою лірою та аргентинським песо.
Серед причин падіння рубля влада Росії назвала зниження обсягів експорту та зростанням внутрішнього попиту на імпорт. Центральний банк Росії заявив у понеділок, що розглядає можливість підвищення ключової процентної ставки для стабілізації інфляції. При цьому у ЦБ наголосили, що не бачать загрози для фінансової стабільності країни через падіння рубля.
За словами експертів, зниження доходів від експорту (через санкції) та зростання військових витрат посилюють тиск на російську економіку, а велику кількість товарів щоденного вжитку країна все ще змушена імпортувати з-за кордону.
Крім того, після запровадження Заходом обмеження цін на нафту, російські доходи від експорту нафтопродуктів різко скоротилися.
“Ослаблення рубля є лише відображенням основної проблеми, яка полягає в тому, що обмеження ціни на нафту, та санкції працюють. … У 2022 році ЄС платив Росії в середньому 12 мільярдів євро на місяць за імпорт енергоресурсів, а цього року ця сума знизилася до 2 мільярдів євро”, - коментує ситуацію з рублем британський економіст Тімоті Еш з компанії BlueBay Investments.
Крім того, Еш наголошує, що зниження курсу рубля штовхає росіян виводити гроші з країни, що також провокує інфляцію: “Росія продовжує страждати від витоку капіталу. Це видно з даних партнерів для таких країн, як Туреччина, ОАЕ, країни Центральної Азії та Закавказзя. В Закавказзя з початку війни потік капіталу з Росії та грошові перекази працівників зросли в кілька разів. До прикладу, у Вірменії за кілька місяців до вторгнення надходження грошових переказів з Росії становили близько 50 мільйонів доларів на місяць, зараз ця цифра більша, ніж в п'ять разів. Подібні тенденції спостерігаються для Грузії, Узбекистану та інших краї. І це не вірмени, які працюють у Росії, надсилаючи гроші додому. Це росіяни, які знаходять спосіб вивести гроші з країни”.
Експерти звертають увагу, що витік капіталу з Росії особливо посилився після нещодавнього невдалого заколоту ПВК "Вагнер" в Росії.
Тімоті Еш розповідає, що курс рубля відображає силу Путіна: “Слабкість рубля є найчіткішим сигналом того, що вторгнення Росії в Україну стало економічною катастрофою для Росії, а також поразкою на багатьох інших рівнях для Путіна – військовому, стратегічному, дипломатичному, рівні престижу та підтримці серед населення тощо.
Примітно, що зараз почалася гра у звинувачення, коли російське державне телебачення критикуватиме Центральний банк за те, що він допустив послаблення рубля”.
Доктор Яніс Клюге, дослідник російської економіки в аналітичному центрі Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, заявив видінню The Guardian, що “російський рубль все ще шукає свій відповідний довгостроковий обмінний курс після вторгнення” в Україну.
Через два тижні після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, рубль впав до рекордно низького рівня в 150 рублів за долар, але швидко тоді відновився після того, як російський Центральний банк запровадив жорсткий контроль над капіталом і обмежив потік грошей з країни.
Експерти не виключають, що Центробанк продовжить суворий контроль над курсом валюти, хоча в нинішніх умовах це стає все складніше зробити.
Раніше Голос Америки зібрав думки експертів, чому російський рубль падає, попри зростання цін на нафту.
Голос Америки відкриває залаштунки Конгресу США та його буремну історію
Чому будівництво Капітолія не зупинялось навіть під час громадянської війни? Чи можна ставити запитання конгресменам та сенаторам, якщо вони поспішають? Про те, як журналісти працюють за лаштунками головного законодавчого органу США, а також про буремну історію Капітолія розповідає кореспондентка української служби Голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова.
Капітолій – це будівля де засідає Конгрес США, який складається із двох палат: Сенату та Палати Представників. Сенат складається зі 100 сенаторів та сенаторок, а Палата представників із 435 конгресменів та конгресвумен. Якщо стояти обличчям до будівлі Капітолія, то зала засідань Сенату знаходиться з правого боку, а зала засідань Палати представників – з лівого.
Відповідно, усі будівлі по ліву сторону від Конгресу пов’язані з Палатою представників, в них розташовані комітети Палати представників та офіси конгресменів та конгресвумен. Так само усі будівлі по праву сторону від Конгресу пов’язані з Сенатом та слугують приміщеннями для комітетів Сенату та офісів сенаторів і сенаторок. Будівля Конгресу сполучена із будівлями комітетів підземними тунелями й навіть одним невеличким конгресовим метро.
Перед тим як винести будь-які законодавчі ініціативи та інші питання на голосування, їх мають розглянути комітети. Також засідання комітетів слугують для формування зовнішньої та внутрішньої політики США. Саме тут проводять слухання щодо України, щодо Росії, щодо війни, щодо питань протистояння Китаю, та власне, внутрішніх питань Сполучених Штатів Америки. Саме тут, у кулуарах, журналісти можуть зустрітись із законодавцями та поспілкуватись на актуальні теми.
Зокрема, у середу 31-го травня Голос Америки був присутній під час слухань Сенатського комітету із міжнародних відносин, щодо способів притягнення росіян до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. На слуханнях доповідала Бет Ван Скаак, – посолка Держдепу США, з питань глобального кримінального правосуддя. Тоді, Голосу Америки вдалось поспілкуватись із головою комітету сенатором-демократом від штату Нью-Джерсі, Бобом Менендесом.
"Нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну, і крапка. Заради свободи України та заради підтримки міжнародного права, яке забороняє застосовувати агресію проти інших країн. Але ми також маємо гарантувати притягнення до відповідальності за воєнні злочини Путіна", – сказав Менендес, відповідаючи на запитання, чи можливо притягти росіян до відповідальності, якщо українці не виграють цю війну.
Також, одним із важливих запитань була можливість та право українців відповідати на агресію РФ зустрічними ударами по російських територіях.
"Знову ж таки, це війна. І Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну", – зауважив сенатор-республіканець, Піт Рікеттс.
У цілому висвітлення слухань у Палаті представників не відрізняється від цієї роботи в Сенаті. Щоправда, за деякими винятками, робота журналістів у Палаті представників має менше обмежень та правил. Але в обох палатах, якщо законодавець поспішає, ви маєте запитати дозволу, щоб пройтись із ним та записати коментар. І у разі, якщо він це дозволить, ви можете це зробити.
Таким чином, під час засідань комітету Палати представників із розвідки Голос Америки зміг дізнатись позицію американських законодавців щодо підриву Каховської ГЕС на наступний день після трагедії.
"Це неспровокована загарбницька війна. І ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це іще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Але з військово-тактичної точки зору цей підрив не має сенсу для жодної зі сторін. І ми поки що не впевнені, як реагувати. Для тих із нас, хто уважно спостерігає за ситуацією, незрозуміло хто міг мати зиск від руйнування цієї дамби", – заявив тоді Майкл Волтз, конгресмен-республіканець від штату Флорида.
"Я думаю, що ви побачите, що допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен, або що стало причиною прориву дамби, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України. І ми надамо необхідну підтримку. Ми, авжеж, надаємо військову підтримку, але, зрештою, найважливіше – це люди. Тож ми будемо поруч і в цій ситуації, щоб допомогти людям пережити це, щоб українці могли продовжувати боротьбу", – додала Стейсі Пласкетт, конгресвумен-демократка, яка представляє Віргінські острови.
Серед інших правил, яких мають дотримуватись журналісти, в Конгресі та в будівлях комітетів заборонено використовувати символіку телеканалів на мікрофонах. Також, майже всюди окрім спеціально відведених локацій, не можна послуговуватись штативами для телекамер. Ці, та інші правила були сформовані потягом століть роботи Конгресу США.
Загалом, будівництво Капітолія розпочалось у 1793-му році та тривало десятиліттями. Центральний купол завершили після громадянської війни у 1866-му. У ті буремні часи в Капітолії розквартирували військових, тут створили кухню та шпиталь.
У певний момент, у 1864-му кордон боїв підступив просто впритул до Капітолія. Попри усе це будівництво тривало. Так, за два роки до завершення війни на куполі символічно встановили Статую Свободи, яка знаходиться тут і донині. "Це символізувало витривалість нації під час війни", – йдеться на офіційному сайті Сенату США.
Спочатку Капітолій використовували не лише для законодавчих цілей, але й для недільних релігійних служб. І двічі за усю історію на нього був здійснений напад. У 1814-му його частково спалили британці під час війни. А вже у 2021-му його штурмували прихильники Дональда Трампа, які не погоджувалися із результатами президентських виборів 2020. Ця ретельно спроектована будівля бачила бійки, стрілянин, підриви вибухівки, атаки, руйнування, відновлення, добудови та реновації.
Дивіться також: Кореспондентка Голосу Америки в Конгресі США розповідає про кулуари Капітолія та історію будівлі Конгресу.
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