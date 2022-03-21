Як українські медики рятують в умовах війни

Від початку російської війни в Україні загинули понад 100 українських дітей, а загалом загинули понад 2000 мирних жителів. Попри постійну небезпеку, українські медики продовжують працювати. В яких умовах вони живуть, чи відчувають вони втому й виснаження і чи вірять в перемогу України.