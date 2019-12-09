Лавров зустрінеться з Помпео і, можливо, з Трампом у вівторок

"Широке коло питань регіону та двосторонніх відносин" планує обговорити Держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 грудня 2019 року, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію Державного департаменту США.

Зустріч головних дипломатів США та Росії відбудеться після важливих переговорів у Нормандському форматі в Парижі, де в понеділок зустрічаються лідери Франції, Німеччини, України та Росії.

Питання ситуації в Україні, ймовірно, буде на порядку денному і зустрічей Лаврова у Вашингтоні, повідомляють The Washington Post та АР, посилаючись на інформацію від американських високопосадовців. Серед інших питань буде обговорюватись ситуація в Сирії та питання контролю над озброєнням.

Білий дім також працює над організацією зустрічі Лаврова та президента США Дональда Трампа. Про це повідомив у спілкуванні з CBS радник з національної безпеки США Роберт О'Браян.

"Існує така можливість", - пояснив О'Браян, зауваживши, що це питання взаємної відповідності.

"Коли Помпео відвідував Росію, Путін провів з ним зустріч. І, як ми говорили, з китайцями, росіянами, та іншими – ми прагнемо взаємної відповідності", - наголосив він.

Минулого разу Лавров та посол Росії у США Сергій Кисляк зустрічались з Трампом у 2017 році у Білому домі.

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