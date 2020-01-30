Експерти: Візит Помпео – нагода інтенсифікувати відносини

Розпочався дводенний візит в Україну держсекретаря США Майка Помпео. У Києві він зустрінеться з президентом, міністром закордонних справ та міністром оборони, а також покладе квіти до меморіалу українським бійцям, які загинули на Донбасі. Своїми очікуваннями від візиту Помпео в Україну з «Голосом Америки» поділилися експерти Володимир Горбач, Олексій Гарань та Євген Магда

Володимир Горбач: «Візит Помпео – шанс вивести відносини знову на світло»

«Візит держсекретаря Майка Помпео до Києва – великий шанс інтенсифікувати українсько-американські відносини. Восени минулого року вони були затьмарені історією з імпічментом, яку в Америці навіть називали Юкрейн-гейтом, що погано позначилося на двосторонніх відносинах, надало їм скандального забарвлення та перетворило українське політичне керівництво на токсичні фігури для американського істеблішменту.

І от після усіх цих скандалів та слухань у Конгресі – перший контакт між офіційними посадовими особами Сполучених Штатів і України. Це шанс вивести наші взаємини знову на світло.

Це буде нагода показати, що українсько-американські відносини розвиваються на офіційному рівні, а не через якихось тіньових переговірників. І що ці контакти приводять до позитивних зрушень, до інтенсифікації співробітництва, можливо, навіть до збільшення допомоги з боку США.

Що саме держсекретар Помпео привезе до Києва – скоро побачимо. Зважаючи на довгу відсутність офіційно затвердженого посла в Києві, дуже очікуваним сигналом була б якась конкретна заява з цього приводу, аби нарешті позбутися невизначеності.

Українські оборонно-безпекові «апетити» набагато більші, ніж пропоноване «меню» з американського боку

Звісно, що українська сторона потребує з боку США не лише дипломатичної підтримки, але й оборонно-безпекової. І хоч сьогодні Сполучені Штати найактивніше з-поміж інших країн допомагають Україні в цій сфері, Україна потребує більшого. Українські оборонно-безпекові «апетити» набагато більші, ніж пропоноване «меню» з американського боку.

Українські військові мріють про вертольоти «Апачі», про інші види озброєнь. За великим рахунком, це могло б бути вигідно Сполученим Штатам, якби ота політична воля, про яку говорить президент Трамп, справді існувала. Зараз була б добра нагода розпочати серйозні переговори про серйозне озброєння, серйозну допомогу».

Олексій Гарань: «Візит підкреслює важливість України для США, попри внутрішньополітичні скандали»

«Візит відбувається на тлі скандальних коментарів з приводу конфлікту Помпео і американської журналістки NPR. Його фразу – мовляв, чи не вважає вона, що американцям байдужа Україна – вирвали із загального контексту. Адже для рядових американців Україна - це щось одне, а для урядовців - щось інше. Я думаю, рядові американці взагалі мало цікавляться зовнішньою політикою. І для них Україна - це справді десь далеко; не порівняти з їхньою увагою до того ж таки Близького Сходу, чи стіни з Мексикою. Натомість американські урядовці добре розуміють значення України. І дуже важливо, що Україна має двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. Думаю, візит Помпео також свідчить про важливість України для Сполучених Штатів. Візит держсекретаря в цей момент якраз підкреслює важливість України для США, попри всі оці внутрішньополітичні скандали, пов’язані з імпічментом.

Євген Магда: «Розраховувати на якийсь надзвичайний прорив я б не став»

«Я думаю, що сам формат візиту - оскільки Майк Помпео відвідує Україну серед п’яти інших держав – не передбачає якогось суттєвого прориву.

Але позаяк Україна звучить в американських медіа в контексті імпічменту Дональда Трампа, то, гадаю, пан Помпео дасть політичну відповість Вільяму Тейлору, який на шпальтах New York Times розповів про те, чому Україна для Сполучених Штатів важлива. Тобто цей політичний сигнал він дасть.

Я не очікую запрошення Володимира Зеленського до Білого дому цього року з тієї простої причини, що я не розумію, для чого він там може бути зараз потрібний Дональду Трампу

Я не очікую запрошення Володимира Зеленського до Білого дому цього року з тієї простої причини, що я не розумію, для чого він там може бути зараз потрібний Дональду Трампу. А що стосується озброєння, то вже на сьогоднішній момент існує реально збільшена нам допомога, розширена номенклатура озброєнь. Стосовно американського посла в Києві - гадаю, цей візит дозволить Помпео зробити остаточний вибір між панами Дейтоном і Рікером і визначитись, кого він вибере - «яструба» чи кадрового дипломата, аби відстоював інтереси США в Україні.

Отже, не можна сказати, що цей візит буде абсолютно порожній, ні. Але й розраховувати на те, що відбудеться якийсь надзвичайний прорив, я б не став».

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