МАГАТЕ: Іран розвиває ядерну програму "галопуючими темпами" - El Pais 

Ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, опублікованому в п’ятницю.

У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.

«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.

"Це не неможливо, але це дуже складне завдання, яке, може потребувати певних угод", - сказав Гроссі під час візиту до Мадрида.

У червні Гроссі заявив, що є лише три-чотири тижні, щоб відновити принаймні частину моніторингу, який було скасовано до того, як МАГАТЕ втратило можливість аналізувати найважливішу ядерну діяльність Ірану.

Іран порушив багато обмежень угоди щодо своєї ядерної діяльності з того часу, як президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон з угоди та знову ввів санкції проти Тегерана в 2018 році. Іран проводить збагачення урану до військової категорії.

Західні держави попереджають, що Іран наближається до створення ядерної бомбу. Іран заперечує такий намір.

Непрямі переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо відновлення угоди 2015 року були припинені з березня.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив у п’ятницю, що його країна та Сполучені Штати дуже близькі до угоди щодо відновлення домовленості 2015 року, але Тегерану потрібні гарантії США, щоб уникнути подвійного покарання.

«Ми маємо перед собою готовий текст, і ми погоджуємося із більш ніж 95-96 відсотками його змісту, але в цьому тексті все ще є важливий недолік: нам потрібно отримати повну економічну вигоду від угоди", - цитують слова Амірабдоллахіана іранські ЗМІ.

Гроссі сказав, що він стурбований відсутністю інформації.

"Агентству потрібно було реконструювати базу даних, без якої, будь-яка угода не матиме стабільного підґрунтя, тому що якщо ми не знаємо, що там є, як ми можемо визначити, скільки матеріалу експортувати, скільки центрифуг залишити невикористаними ?" - сказав він.

Відповідаючи на запитання про повідомлення Reuters про те, що Іран продовжує збагачувати уран за допомогою передових машин на підземному заводі у Фордо, Гроссі сказав, що «технічний прогрес іранської програми стабільний».