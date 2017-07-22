Спецпредставник США в справах України відвідає Донбас у пошуку шляхів врегулювання конфлікту

Спеціальний представник США у справі переговорів щодо України Курт Волкер здійснює візит до України і низки європейських держав.

Про це йдеться у повідомленні Офісу прес-секретаря Державного департаменту. Згідно з повідомленням, Волкер вирушив у п’ятницю з поїздкою, в рамках якої він відвідає Східну Україну, де зустрінеться з потерпілими від агресії Росії, і обговорить важливість безпеки для всіх українців.

У понеділок, 24 липня, він прибуде до Києва, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Відтак він направиться до Парижа на зустрічі з чільними посадовцями Франції і Німеччини і обговорить із ними Мінський мирний процес і переговори в «нормандському форматі».

За повідомленням Держдепартаменту, згодом у Брюсселі Брюсселі, Волкер зустрінеться з чільними представниками ЄС і НАТО на тему вирішення конфлікту в Україні.

У середу, 26 липня, спецпредставник прибуде до Відня на зустрічі в Організації з безпеки і співпраці в Європі, щоб обговорити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на сході держави.

Потім він їде до Лондона, де консультуватиметься про шляхи просування у справі України з британськими посадовцями.

Курт Волкер уже відвідував Київ. На початку цього місяця він і державний секретар США Рекс Тіллерсон побували в Україні, де зустрічалися з президентом і прем’єр-міністром України, депутатами Верховної ради і представниками України у Тристоронній контактній групі і її робочих підгруп.

Дивіться також: ЗМІ: Трамп шукає способів уникнути відповідальності за ймовірні зв’язки з росіянами під час виборів