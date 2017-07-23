Конфлікт на Донбасі - агресія Росії та "гаряча війна", а не "заморожений конфлікт" - спецпредставник США Волкер

Конфлікт на Донбасі є агресією Росії та його слід розглядати як "гарячу війну", а не "заморожений конфлікт", - заявив спеціальний представник США у справах України Курт Волкер під час візиту до України. Про це повідомляє агентство Рейтер.

Під час візиту до міста Краматорськ Волкер заявив, що він підготує низку рекомендацій щодо того, як Вашингтон може більше залучитися до вирішення ситуації.

"Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна, і це негайна криза, яку ми всі повинні вирішити якомога швидше", - сказав він.

Коли його запитали про те, чи він бачить конфлікт як результат російської агресії, а не внутрішньоукраїнських факторів, Волкер відповів ствердно.

"Ми бачили, що сталося, ми розуміємо, як цей конфлікт розпочався, ми розуміємо, як він управляється зараз, і тому важливо, щоб Сполучені Штати були більш залученими".

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Офіційна делегація Державного департаменту США, яку очолює спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, прибула у зону конфлікту на сході України. Про це 23 липня повідомив прес-центр української військової операції.

Згідно з повідомленням, у складі делегації перебувають спецпредставник Вашингтона Курт Волкер, посол США в Україні Марі Йованович, співробітник Держдепартаменту США Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт й інші посадові особи.

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