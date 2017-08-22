Спецпредставник США Волкер і президент Литви Ґрібаускайте обговорили підтримку України

Президент Литви Даля Ґрібаускайте і спеціальний представник США щодо України Курт Волкер під час зустрічі 22 серпня у Вільнюсі обговорили питання імплементації Мінських угод і підтримку реформ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба президента Литви.

«Через окупацію Криму і російську агресію на Донбасі Україні потрібна міжнародна підтримка. Надзвичайно важливо, щоб санкції проти Росії, запроваджені США і Європейський Союзом, продовжували діяти до повної імплементації Мінських угод і повернення Криму Україні», – йдеться в офіційному повідомленні.

Сторони відзначили важливість початку дії у вересні Угоди про асоціацію України та ЄС для європейського шляху України, і разом з тим відзначили, що Україні необхідно підтримувати проведення комплексних правоохоронних й економічних реформ для боротьби з корупцією.

У Державному департаменті США підсумків зустрічі Курта Волкера із представниками влади Литви не коментували. Не коментували і переговорів Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, які проходили за зачиненими дверима у понеділок у Мінську.

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