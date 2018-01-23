На вечір заплановані переговори Волкера з Порошенком

Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер у вівторок провів у Києві низку важливих зустрічей з українськими високопосадовцями.

На вечір заплановані переговори Волкера з президентом України Петром Порошенком.

Як підтвердили Українській службі «Голосу Америки» в американському посольстві у Києві американський високопоставлений дипломат прибув у вівторок до української столиці, де сьогодні і в середу проводить низку зустрічей з чільними українськими посадовцями.

У посольстві США також зазначили, що запланована на 24 січня поїздка Волкера на Донбас не відбудеться у зв’язку з погодними умовами. «Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі».



Згідно з планами, на 26 січня у Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Свою попередню зустріч з помічником Путіна Сурковим, що відбулась 13 листопада у Белграді, Волкер назвав «кроком назад».

Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі», - сказав Волкер про переговори з Сурковим в листопаді.

