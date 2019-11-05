Як Джуліані спілкувався з офісом Зеленського: Конгрес оприлюднив повний текст свідчень Волкера і Сондленда

Комітет із розвідки Палати представників США оприлюднив трансрипції свідчень посла США до ЄС Гордона Сондленда та колишнього спецпредставника з питань України Курта Волкера. Вони давали свідчення в ході розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Гордон Сондленд заявив, що Державний департамент повністю знав про проблеми, які виникли через залучення Джуліані до відносин США з Україною, проте у відомстві “могли зробити дуже мало, якщо президент вирішив, що хоче залучити свого адвоката”.

На запитання, чи заклик Руді Джуліані поновити розслідування проти сина Байдена в Україні був потенційно незаконним, Сондленд відповів: “Я не юрист, але припускаю, що так”.

Я чув, що Зеленський має жахливих людей у своєму оточенні



Він також згадав, що у загальних рисах обговорював із Держсекретарем Майком Помпео роль Руді Джуліані. “Ми обговорили, що він був залучений до справ. Помпео закотив очі і сказав: “Так, це щось таке, з чим ми маємо дати собі раду”.

Своєю чергою, Курт Волкер заявив, що новини про затримку військової допомоги Україні стали для нього несподіванкою.

“Новини про те, що буде затримка, заскочили мене зненацька. Я не знав причини. Жодної причини не надали… Це пішло з Офісу управління бюджетом, тож я миттю подумав, що це стосувалось бюджетних питань - і що через якусь причину відбулась затримка”.

Крім цього, Волкер згадав про зустріч із Дональдом Трампом одразу після обрання Зеленського. Він, Гордон Сондленд і міністр енергетики Рік Перрі намагались переконати американського президента якомога швидше зустрітись із Зеленським у Вашингтоні. Втім, Трамп не виявляв бажання.

“Вони всі корумповані і жахливі люди. Я не хочу витрачати на це часу”, - згадав Волкер слова Дональда Трампа. Чиновники намагались переконати американського президента в тому, що нова влада буде боротись з корупцією. Втім, за словами Волкера, Трамп у це не вірив.

“Він сказав: “Це не те, що я чув. Я чув, що Зеленський має жахливих людей у своєму оточенні”. І він послався на те, що йому говорив Джуліані. Він сказав: “поговоріть з Руді. Він знає всі ці речі, що в оточенні Зеленського є погані люди”. Але це була не інструкція, а просто коментар”.

Я зв’язався з Джуліані, щоб поінформувати його, декілька ключових моментів. Луценко - ненайдійний. Не слухайте, що він говорить.

Згодом Волкер дізнався, що інформація Джуліані базувалась в тому числі й на звинуваченнях, які озвучив Юрій Луценко. “Я зв’язався з Джуліані, щоб поінформувати його, декілька ключових моментів. Луценко - ненайдійний. Не слухайте, що він говорить”.

Крім цього, Курт Волкер заявив, що згодом зв’язатись із Руді Джуліані його просили самі українці. В цьому питанні Офіс президента представляв радник Зеленського Андрій Єрмак. “Українці хотіли донести повідомлення, що вони відрізняються від того, що було в минулому. Вони вірили, що через спілкування з Джуліані ця інформація могла б дійти до президента”.

Волкер заявив, що дзвінок Трампа і Зеленського 25 липня, який і став причиною розслідування щодо імпічменту, його здивував. “Я був здивований. Я не чув нічого про Байдена, Гантера Байдена чи Джо Байдена за весь цей час. І я був дуже активний, як бачите. Я дуже активно спілкувався з людьми, намагався вирішити деякі з проблем, намагався влаштувати візити до Білого дому, телефонні дзвінки. І те, що відбулося, стало для мене ще тією несподіванкою”.

Водночас Волкер додав, що під час розмови президентів з української сторони мав би бути присутній Андрій Єрмак. Дипломат сказав, що радник Зеленського знав про те, що зустріч в Білому домі залежатиме від рішення про розслідування в Україні щодо Джо Байдена та його сина.

Із попередніх свідчень у Конгресі стало відомо, що адміністрація Трампа наполягала на тому, аби Зеленський зробив публічну заяву про те, що Україна відновить розслідування проти Байдена. За словами Волкера, Руді Джуліані хотів, аби в цій заяві обов’язково пролунали дві речі: “Burisma” (газова компанія, у раді директорів якої був син Джо Байдена), і “2016”.

“Андрій Єрмак надіслав мені текст. Я поділився цим з Гордоном Сондлендом. Ми поговорили з Руді Джуліані. Він сказав: “Ну, якщо там нема про “Burisma”, і якщо там нема про 2016 рік, тоді що це означає? Знаєте, це недостовірно. Вони щось приховують”. Ми поговорили, і я сказав: “Тож ви говорите, що вкінці заяви слід просто вставити “Burisma” та 2016 рік, і тоді, на ваш погляд, це було би більш достовірним?” Він сказав: “Так”. … Андрій Єрмак надіслав мені чернетку заяви, яка не включала цього. Я обговорив цю заяву з Гордоном Сондлендом та з Руді Джуліані. ... І в цій розмові Джуліані сказав: “якщо тут не написано “Burisma” та 2016, це не є достовірним. Бо що вони приховують?”

На питання конгресменів, що зрештою сталось із цією заявою, Волкер відповів: “Вона вмерла. … Я погодився з українцями, що їм не слід згадувати “Burisma” та 2016, і по суті сказав їм просто покинути це і почекати, поки не назначать їхнього власного Генппрокурора”.

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