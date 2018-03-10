Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер відвідає Україну

Спеціальний представник Державного департаменту з питань України Курт Волкер в найближчому часі відвідає Києв. Про це він сказав на полях Брюссельського форуму.

«В найближчому часі я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід». При цьому американський дипломат додав, що дата відвідин поки що не встановлена.

Раніше спеціяльний представник заявив, що Сполучені Штати працюють над посиленням оборонних можливостей України, щоб унеможливити дальшу агресію з боку Росії.

Американський дипломат виключив врегулювання конфлікту на Сході України силовим методом і висловив думку, що Донецька та Луганська «народні республіки» повинні бути ліквідовані, тому що це не відповідає Конституції України.

Ще раніше Волкер висловив думку, що мирному вреглюванню мало б допомогти розгорнення на сході миротворчих сил, які мали б замінити солдатів російських окупаційних військ.

Порушуючи питання відносин України з Росією, він сказав, що агресія Росії проти України, загарбання Криму і вторгнення на Донбас консолідували український народ, який став більш націоналістичним і почав орієнтуватися на Захід.

Дивіться також: Ферми Біткоін в Ісландії