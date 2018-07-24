Волкер: Україні варто продовжити дію закону про особливий статус Донбасу

Про це Волкер розповів в інтерв'ю українській службі Голоса Америки.

Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ – заявляє Волкер​

"Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони робили необхідні кроки, такі як прийняття цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість, Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ" – заявляє Волкер.

На його думку, закон було прийнято, але не було застосування цього закону.

"На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює тільки за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори" – додає спецпредставник США.

Росія використовуватиме зупинення дії закону як причину скаржитись на Україну. Там скажуть, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди. Тому просто не давайте Росії цього аргументу - впевнений Волкер​

Втім, він вважає, що більше шкоди від припинення дії закону аніж від її продовження.

"Я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону. Нічого не зміниться від сьогодні і до того дня, коли дію закону вже буде продовжено. Думаю, в цьому немає шкоди. Натомість, Росія використовуватиме зупинення дії закону як причину скаржитись на Україну. Там скажуть, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди. Тому просто не давайте Росії цього аргументу. Продовження дії закону нічого насправді не змінить" – впевнений Волкер.

Волкер вважає, що з української позиції було б логічним продовжувати тиснути на Росію та не дозволити їй використати зупинення дії закону проти України.​

Організація так званого референдуму в тій частині України, яка не перебуває під контролем уряду буде незаконною

Нагадаємо, що Адміністрація США не підтримує проведення референдуму на сході України і не розглядає таку можливість. Так в Раді національної безпеки США відповіли на запит Української служби "Голосу Америки".

"Адміністрація не розглядає можливість підтримки референдуму на сході України", - заявив речник Ради національної безпеки США Ґеррет Маркі.

"Більше того, організація так званого референдуму в тій частині України, яка не перебуває під контролем уряду буде незаконною", - додав він.

В Адміністрації Трампа підтвердили, що основоположним документом за яким відбувається врегулювання конфлікту на сході України є Мінські домовленості.

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