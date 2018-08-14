Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на дії в Україні – Волкер

Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії, - говорить Волкер

Про це Спеціальний представник Держдепу США з питань України заявив у ході дискусії організованій "Голосом Америки", яка була присвячена десятій річниці російсько-грузинської війни.

"Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною. У випадку з Кримом він правий – не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії", - заявив Курт Волкер.

На його думку, країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

"Така політика триває більше чотирьох років і, думаю, що це було неочікуваним для Росії. Санкції мали стримуючий ефект", - додає спецпредставник США.

Ми маємо говорити: "Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Ви просто не можете продовжувати цього робити", - стверджує Волкер​

За словами Волкера, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні стосунки з сусідами одночасно.

"Грузинський урок (війни 2008 року – ред. ГА), який вплинув на війну в Україні: Росія відчула, що вона може це робити - використовувати військові сили на чужій території, втручатись в управління іншими країнами", - говорить Волкер. На його переконання, Захід має змінити цей урок для Москви.

"Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: "Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити". Потім, нам потрібно знайти рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною, вирішити конфлікт", - заявляє Волкер.

Нагадаємо, що, за словами Волкера, український уряд має бути активнішим, щоб його почули на Донбасі. Про це спецпредставник Держдепу США розповідав в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

"Український уряд має робити все, щоб його почуло населення на Донбасі. Люди, які живуть там, неймовірно страждають від багатьох проблем від постачань води і перебоїв з електропостачанням, вимкнень мереж мобільного зв'язку, обмеження свободи пересування, фізичної небезпеки та хвороб" – заявляє Волкер.

Він наголошує, що мешканці Донбасу потребують максимальної підтримки від українського уряду. "Йому (уряду - ред. ГА) треба бути максимально активним, щоб показати цю підтримку" – додає спецпредставник Держдепу.

Волкер каже, що українському уряду ще треба пройти великий шлях, щоб перетворити Україну на "успішну та процвітаючу демократію". Втім, на його думку, за чотири роки зроблено вже багато.

"Насправді, український уряд вже багато чого зробив. Протягом останніх чотирьох років в Україні відбувались реформи – від пенсійної до реформи національної безпеки, реформи антикорупційних судів, освіти тощо" – заявив Курт Волкер.

Втім, на його думку, зробити залишилось ще багато.

"Необхідно створити привабливий бізнес-клімат для інвестицій в Україні, забезпечити розвиток, боротись з корупцією, щоб і українці, і бізнесмени-іноземці відчували, що в Україні можна чесно вести справи. Отже, треба пройти ще великий шлях" – говорить Волкер.

За його словами, саме на цьому шляху має "сфокусуватись український уряд, щоб зробити Україну успішною та процвітаючою демократією з ринковою економікою, якою вона може бути".

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