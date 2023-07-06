Зеленського у Празі вітали з плакатами "Україна - в НАТО"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги, де зустрівся з чеським президентом Петром Павелом та іншими офіційними особами.

Зеленського прийняли з військовими почестями в резиденції Празький град. Чеське радіо інформує про заплановані зустрічі також із прем’єр-міністром Петром Фіалою та спікерами обох палат парламенту.

У центрі уваги візиту, за словами Зеленського у Twitter , оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО. Також – ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру і відбудова України.

“Чехія була рішучою прихильницею України з початку війни, надаючи солідарність, зброю та гуманітарну допомогу”, – нагадує Чеське радіо.

Як повідомляв Голос Америки , після обрання президентом Чехії цього року Петр Павел заявив, що європейські країни зобов’язані допомагати українцям захищатися від російського нападу, а згодом задовольнити прагнення України вступити в НАТО.

"Україна буде морально і практично готова стати членом альянсу після закінчення війни”, – сказав тоді Павел.

За словами Павла, в інтересах Чехії, щоб Україна, як тільки закінчиться війна, почала переговори про вступ до НАТО. "Це також в інтересах нашої безпеки, регіональної стабільності, а також економічного процвітання", - сказав він. Так само Чехія прагнутиме розпочати переговори про вступ України до ЄС до кінця цього року, повторив свою довгострокову позицію Павел. Український контрнаступ показує, що Росія далеко не така сильна, як намагалася всіх переконати, сказав Петр Павел після зустрічі з Зеленським, повідомляють чеські ЗМІ.

Це перший візит Зеленського до Чехії з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. На Градчанській площі Зеленського вітали десятки людей, які розгорнули банер “Україна - в НАТО”, інформує суспільний мовник Česká televize .

За словами речника уряду Вацлава Смолки, чеський урядовий спецлітак із Зеленським прилетів із Софії. У Болгарії український президент провів переговори зі своїм колегою Руменом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим, під час яких домовився про продовження військової допомоги Болгарії, а також про підтримку України на шляху вступу до НАТО.

Знаковою подією назвав візит Зеленського політичний географ із факультету соціальних наук Карлового університету Майкл Романков. Він вказав на те, що лунає все більш заяв, у тому числі від Великобританії, про те, що у рішеннях НАТО варто більше дослухатися до країн Центральної Європи, до яких входить й Чехія. "Тому цілком логічно, що президент Зеленський намагається збільшити шанси України в цій сфері, щоб її вимоги, її ідеї були краще сприйняті на тому саміті, наприклад", – сказав він в інтерв’ю ČT.

У статті використана інформація Чеського радіо, Česká televize, а також матеріали інформагентств AFP та АР.