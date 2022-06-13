За стандартами США: волонтери проводять заняття з тактичної медицини для українських військових. Відео

Кількість смертей американських солдатів на полі бою, яким можна було запобігти за умови вчасного надання професійної медичної допомоги, на початку 2000-х складала 8%. Після запровадження нових стандартів аптечки та відповідного тренування кількість таких смертей зменшилась майже втричі.