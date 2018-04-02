Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

"Полюють на гаманець Медведєва". Арешт мільярдера пов’язали з протиборством в Кремлі - FT

  • Голос Америки
Зіявудин Магомедов

Доля мільярдера Зіявудіна Магомедова, статки якого Forbes оцінив у 1,4 мільярда доларів, може бути пов’язана з долею прем’єр-міністра Росії Медведєва, розмірковує FT.

Російський мільярдер Зіявудін Магомедов планував провести вихідні в Маямі, коди він хотів дістатись приватним літаком. Замість цього, 49-річний бізнесмен провів ніч у в’язниці через звинувачення в рекеті, які передбачають максимальний строк ув’язнення на 20 років, повідомляє видання.

В травні Путін розпочинає свій новий президентський термін. Висунення звинувачень проти Магомедова, які той заперечує, а також його брата, спричинили хвилю коментарів стосовно долі Дмитра Медведєва – прем'єр-міністра, якого вважають найбільш лояльним з високопоставлених прибічників Путіна.

"До арешту Магомедова, сценарій, що Медведєв залишиться прем’єр-міністром був найбільш ймовірним. Тепер шанси значно впали", - вважає Ігор Бунін, президент Центру політичних технологій.

Магомедов здобув статки в тих галузях, багато з яких регулює пан Дворкович, який навчався в Московському державному університеті разом з братами Магомедовими.

Зія справді всіх втомив. Він будував дороги – ті падали. Він прокладав трубопроводи – ті протікали
FT цитує близьку до Дворковича особу

Іншим поясненням для арешту може бути справа з розкраданням коштів через зернову компанію та будівельні фірми Магомедова, включаючи будівництво стадіону в Калінінграді для цьогорічного Чемпіонату світ з футболу. Цей стадіон загрожує сповзти у болото.

"Зія справді всіх втомив. Він будував дороги – ті падали. Він прокладав трубопроводи – ті протікали", - говорить близька до Дворковича особа.

Деякі аналітики та політичні консультанти побачили в арешті Магомедова знак того, що голова державної компанії "Роснєфть", можливо, прагне зайняти посаду Медведєва.

"Вони полюють на гаманець Медведєва. Це - політична гра", - сказала близька до Магомедова особа. Пан Сєчін раніше мав конфлікт з Магомедовим в 2012 році, через купівлю 25% в Новоросійському морському порті. "Сєчін хоче вирішити питання порту в Новоросійську раз і назавжди. Він завжди хотів цей актив, а тепер це матиме додаткову перевагу, адже зашкодить Медведєву", - говорить друг Магомедова.

Андерс Аслунд, аналітик центру Atlantic Council сказав, що Сєчін може розглядати контроль над портом як важливий для впливу на нафтову галузь. "Магомедов володіє новоросійським портом, що є життєво важливим для експорту російської нафти, - зазначив Аслунд у Twitter, - потім Сєчін може отримати контроль над державною трубопровідною кампанією "Транснєфть", потім "Лукойл" та "Сургут", отримавши контроль над всією російською нафтовою галуззю".

Дивіться також: Чому ажіотаж на шоколад став проблемою для країн Африки

Чому ажіотаж на шоколад став проблемою для країн Африки. Відео
Embed
Чому ажіотаж на шоколад став проблемою для країн Африки. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:38 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG