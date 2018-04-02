"Полюють на гаманець Медведєва". Арешт мільярдера пов’язали з протиборством в Кремлі - FT

Доля мільярдера Зіявудіна Магомедова, статки якого Forbes оцінив у 1,4 мільярда доларів, може бути пов’язана з долею прем’єр-міністра Росії Медведєва, розмірковує FT.

Російський мільярдер Зіявудін Магомедов планував провести вихідні в Маямі, коди він хотів дістатись приватним літаком. Замість цього, 49-річний бізнесмен провів ніч у в’язниці через звинувачення в рекеті, які передбачають максимальний строк ув’язнення на 20 років, повідомляє видання.

В травні Путін розпочинає свій новий президентський термін. Висунення звинувачень проти Магомедова, які той заперечує, а також його брата, спричинили хвилю коментарів стосовно долі Дмитра Медведєва – прем'єр-міністра, якого вважають найбільш лояльним з високопоставлених прибічників Путіна.

"До арешту Магомедова, сценарій, що Медведєв залишиться прем’єр-міністром був найбільш ймовірним. Тепер шанси значно впали", - вважає Ігор Бунін, президент Центру політичних технологій.

Магомедов здобув статки в тих галузях, багато з яких регулює пан Дворкович, який навчався в Московському державному університеті разом з братами Магомедовими.

Зія справді всіх втомив. Він будував дороги – ті падали. Він прокладав трубопроводи – ті протікали

Іншим поясненням для арешту може бути справа з розкраданням коштів через зернову компанію та будівельні фірми Магомедова, включаючи будівництво стадіону в Калінінграді для цьогорічного Чемпіонату світ з футболу. Цей стадіон загрожує сповзти у болото.

"Зія справді всіх втомив. Він будував дороги – ті падали. Він прокладав трубопроводи – ті протікали", - говорить близька до Дворковича особа.

Деякі аналітики та політичні консультанти побачили в арешті Магомедова знак того, що голова державної компанії "Роснєфть", можливо, прагне зайняти посаду Медведєва.

"Вони полюють на гаманець Медведєва. Це - політична гра", - сказала близька до Магомедова особа. Пан Сєчін раніше мав конфлікт з Магомедовим в 2012 році, через купівлю 25% в Новоросійському морському порті. "Сєчін хоче вирішити питання порту в Новоросійську раз і назавжди. Він завжди хотів цей актив, а тепер це матиме додаткову перевагу, адже зашкодить Медведєву", - говорить друг Магомедова.

Андерс Аслунд, аналітик центру Atlantic Council сказав, що Сєчін може розглядати контроль над портом як важливий для впливу на нафтову галузь. "Магомедов володіє новоросійським портом, що є життєво важливим для експорту російської нафти, - зазначив Аслунд у Twitter, - потім Сєчін може отримати контроль над державною трубопровідною кампанією "Транснєфть", потім "Лукойл" та "Сургут", отримавши контроль над всією російською нафтовою галуззю".

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