ВООЗ: Головна проблема нового десятиріччя для здоров'я людей - зміна клімату

Зміна клімату, інфекційні хвороби, рух проти вакцинації та стійкість до антибіотиків – нагальні виклики у сфері охорони здоров’я, з якими світ матиме справу в наступному десятилітті. Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила перелік головних проблем у сфері охорони здоров'я, складений експертами організації з усього світу.

«Цей список відображає глибоку стурбованість, що лідери у світі інвестують недостатньо ресурсів у пріоритети і системи охорони здоров’я, поставивши під загрозу життя людей та економіки», - написав у Твітері генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Адхан Гебрейесус.

«Країни багато інвестують у захист своїх людей від терористичних атак, але не від атак вірусів, які можуть спричинити значно більше смертей і принести значно більше збитків для економіки та суспільства», - додав він.

ЗМІНА КЛІМАТУ

Боротьба зі змінами клімату може зберегти життя мільйонів людей, - переконані у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Лише внаслідок забруднення повітря щороку у світі помирає близько 7 мільйонів людей, мовиться у звіті.

Найбільше від забрудненого повітря страждають мешканці Африки та Азії, - повідомляють у ВООЗ, - втім в Америці та Європі рівень забруднення повітря також перевищує допустимі для здорового способу життя межі.

Зі зміною клімату пов’язані несприятливі погодні умови, недоїдання, поширення інфекційних хвороб у світі, - йдеться у повідомленні.

ДОСТАВКА ЛІКІВ У ЗОНІ КОНФЛІКТІВ

Дослідники звертаються увагу, що працівники галузі охорони здоров’я часто стають жертвами насильства під час виконання обов’язків у зоні конфлікту. Лише у 2019 році ВООЗ зафіксувала майже тисячу атак у світі на медиків в 11 країнах світу. 193 працівника зі сфери охорони здоров’я загинули у зонах конфліктів.

СПРАВЕДЛИВИЙ ДОСТУП ДО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тривалість життя у багатих країнах на 18 років більша, ніж у бідних, - відзначають у ВООЗ. Третина населення на планеті відчуває брак доступу до необхідних ліків, вакцин, діангостичного обладнання чи до інших продуктів, необхіних для здоров’я.

«Слабкий доступ до якісних медичних продуктів загрожує здроров’ю та життю», - йдеться у звіті організації.

ВООЗ закликає всі країни збільшити на 1% з ВВП для витрат на найнеобхідніше медичне обслуговування громадян.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Найнебезпечнішими у світі фахівці називають вірус HIV, туберкульоз, гепатит, малярію, венеричні захворювання. Лише ці хвороби можуть позбавити життя 4 мільйонів людей (переважно з бідних країн) до кінця року, - вважають у ВООЗ.

Кір, який можна попередити вакциною, у минулому році забрав життя 140 тисяч людей, більшість з них діти. Україні – серед лідерів за рівнем поширення цієї хвороби у світі.

Для подолання цих хвороб необхідні політична воля, збільшення фінансових вливань у сектор охорони здоров’я, постійна та масова імунізація, - переконані у ВООЗ.

ГОЛОД ТА НЕЗДОРОВА ЇЖА

Брак харчів, небезпечна їжа та нездорове харчування є причиною третини хвороб у світі.

При цьому спеціалісти звертають увагу, що тоді як голод та брак харчів є надзвичайним викликом, у багатьох країнах люди потерпають від проблем ожиріння та нездорового харчування.

У більшості країн світу зростає рівень куріння. ВООЗ також звертає увагу на зростаючу небезпеку електронних сигарет і закликає посилити контроль за обігом тютюнових виробів.

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Понад мільйон молодих людей віком від 10 до 19 років помирають щороку. Серед найбільш поширених причин цього – ДТП, СНІД, суїциди, вірус грипу та насильство. Високий ризик для здоров’я підлітків, крім алкоголю та тютюну, становлять недостатня фізична активність, незахищений секс, жорстоке поводження з боку дорослих.

ВООЗ звертає увагу на необхідність інвестувати більше в безпеку молоді.

НЕДОВІРА ТА СПРОТИВ ЛІКАМ

Рух проти вакцинації значною мірою вплинув на зростання смертності у світі від хвороб, яких можна було б запобігти. ВООЗ закликає соціальні медіа зробити все, щоб користувачі отримували правдиву інформацію про вакцини та безпеку імунізації.

Крім того, фахівці б’ють на сполох, що антимікробна стійкість може призвести до того, що сучасна медицина повернеться до часів, коли не існувало антибіотиків.

ВООЗ звертає увагу на проблеми надмірного вживання антибіотиків, брак доступу до якісних ліків, брак чистої води, недотримання гігієни та необхідність профілактики інфекцій.

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