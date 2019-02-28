Канада долучається до проекту NASA "Ворота на Місяці"

Канада приєднується до проекту США, згідно до якого планується нова висадка людей на Місяці. Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у четвер, повідомляє канадське видання CBC.

"Історична інвестиція Канади створить гарні робочі місця для канадців, утримує нашу програму астронавтів та зміцнить нашу авіакосмічну галузь, відкриваючи нові можливості для досліджень та інновацій Канади", - заявив Трюдо.

В NASA привітали долучення Канади до проекту.

"NASA в захваті, що Канада стала першим міжнародним партнером, який долучився до програми "Ворота на Місяці" Дослідження космосу - в ДНК Канади", - заявив адміністратор NASA Джим Брайденстайн, нагадавши, що в 1960-з роках Канада стала третьою країною, яка запустила на орбіту супутник".

Канада планує виділити 2,1 мільярда доларів протягом 24 років на власну космічну програму а також 150 мільйонів доларів за п"ять років на програму "Ворота на Місяці".

Проект "Ворота на Місяці", передбачає створення бази на Місяці, де буде передбачена можливість проживання астронавтів, станція для прийому літальних апаратів а також дослідницькі лабораторії, повідомляє видання.

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