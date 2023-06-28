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"Вова зі Львова" та Уляна Малиняк - про українських артистів закордоном, Світлану Лободу та свій творчий фронт. Інтерв'ю Голосу Америки
Як ставитися до українських артистів, які виїхали жити закордон? Що заважає українцям пробачити Світлані Лободі та іншим виконавцям, що жили в Росії? Чому Вова зі Львова – не на війні, і як він позбувся «негативу стосовно російської нації»?
Про це, серед іншого, репортерка Голосу Америки Ярина Матвійчук поспілкувалась із реп-виконавцем Володимиром Парфенюком (сценічне ім’я: Вова зі Львова) та його дружиною – співачкою Уляною Малиняк. Останні 9 років сім'я живе у Сполучених Штатах, де продовжує писати пісні для української аудиторії. Ми зустрілися після їхнього концерту у передмісті Вашингтона.
Ірина Матвійчук, Голос Америки: Володю і Уляно, останні дев'ять років, практично з початку першого вторгнення росіян в Україну, ви проживаєте у Сполучених Штатах? Чим ви тут займаєтеся? Продовжуєте писати? Як і де ви живете?
Володимир Парфенюк (Вова зі Львова), співак: Ми живемо в Лос Анджелесі, ми приїхали робити музику англійською мовою, щоб свої ідеї і меседжі поширювати серед більшої кількості людей. Той аспект не пішов нам так добре, як ми собі уявляли, мріяли і хотіли.
Трохи було всього. У нас був невеликий бізнес, яким ми закривали собі проживання. Нічого такого, про що хотілось би розказувати.
Але в якийсь момент творчість вернулась до нас, і ми почали знову робити музику українською мовою в 2019 році, зробили її багато, багато випустили, їздили в Україну. Певний час ми жили на дві країни і планували так далі, поки не почалося повномасштабне вторгнення.
І.М.: Ви зараз їздите туром з концертами по США, зокрема, тут у Вашингтоні давали концерт в «Українському домі». Розкажіть, будь ласка, про цей тур, як він називається? З якою метою і які міста відвідуєте?
Володимир: Знаючи, що і минулого року, і цього року, і, швидше за все, наступного року дуже багато українських артистів, більш знаних, ніж ми, більш затребуваних зараз приїжджають в Америку з великими турами. А ми як українські артисти, що мешкаємо в Америці, засумували з того приводу і вирішили, що для нас не залишиться ні публіки, ні грошей у публіки.
Тож ми могли залишитися в Лос Анджелесі і робити бозна шо. Натомість ми собі самі вигадали цей тур, спланували маршрут на п'ятдесят міст тривалістю в три місяці. Просто дзвонимо і пишемо людям на місцях, знайомим, незнайомим, знайомим знайомих, робимо дописи в інстаграмі, фейсбуці про те, що ми їдемо до вас і були б раді заспівати у невеликій компанії, найчастіше у форматі квартирників для українців.
Заробити собі на життя, зібрати гроші на ЗСУ. Гуртуємо українців навколо себе і своєї творчості.
Уляна Малиняк, співачка: Ми назвали цей тур “Ми тут не даремно”, тому що у нас є пісня, яка так називається, і яка була випущена за два місяці до війни. І взагалі через факт війни вона по-інакшому сприймається, час минає, а пісня сприймається інакше.
Там дійсно дуже гарні слова: «Тоді, коли темно, світи». Тобто зараз дійсно темні часи для України, але ми можемо світити, і ми можемо робити те, що нам під силу. І ми так намагаємось робити. Я 9 років в Америці, і для мене це найсвітліший час нашого перебування.
Володимир: Серйозно?
Уляна: Абсолютно. Я почуваюсь як не в Америці, ми всюди спілкуємось з українцями. За півтора місяці, що ми подорожуємо, тільки дві ночі провели в готелях, коли були довгі переїзди. Можете лише уявити, скільки разів ми зупинялися в людей вдома.
В нас нема такого, щоб ми перед концертами десь ховалися в гримерці. Ми перед концертом ходимо, спілкуємося з людьми, виступаємо, і після концерту спілкуємось.
І.М.: Яка частина з ваших заробітків іде на підтримку ЗСУ? І що означає "на підтримку ЗСУ" - куди саме ці гроші йдуть, на які потреби?
Володимир: Ми собі придумали, шо ми будемо віддавати 10% прибутку з квитків і 100% з продажу мерчу, тобто брендованих речей. Ми зробили брендовані футболки, худі, і залишаємо собі тільки те, що вклали, щоб їх зробити, а 100% прибутку віддаємо на ЗСУ.
Уляна: Це все почалося, коли до мене звернулась мама бійця з проханням зібрати кошти на бронежилет, вона навіть не просила гроші, а просто купити в Америці сертифікований бронік четвертого рівня.
Мені тоді стало дуже незручно, бо бронік, який вони просили, коштував приблизно 800 доларів. Я подумала, звідки людина в Україні, яка й так уже йде служити своєму народу, має взяти вісімсот доларів для того, шоб просто захистити своє життя, своє тіло від кулі. І на початку концерту я про це сказала, що нам потрібно терміново зібрати ці гроші. Мені тоді подарували ляльку, і я запропонувала розіграти її на аукціоні.
Володимир: А хтось з публіки запропонував, щоб ми заспівали за гроші пісню, яку ми не мали співати в рамках концерту.
Інколи вдається аукціоном зібрати більше грошей для ЗСУ, ніж ми зібрали квитками для себеВова зі Львова
У нас тоді для аукціону були бойові стяги на розіграш від першої окремої гірської штурмової бригади, з підрозділу "Кракен", шеврони, трофейна москальська фляга, яку ми зрештою продали за 300 доларів. І в якийсь момент ми почали до цього фізичного аукціону додавати нефізичні штуки і виконувати на замовлення пісні, які в іншому випадку ми б не виконали.
Відтак, в результаті інколи вдається аукціоном зібрати більше грошей для ЗСУ, ніж ми зібрали квитками для себе.
На що конкретно? Ну нам просто пишуть люди, що от нам не вистачає, наприклад, вісім тисяч гривень закрити збір з машиною. Закинули туди. Не вистачає на тепловізор. Закинули. Не вистачає на бронік. Зібрали бійцю. Тобто це точечно.
Уляна: Інколи гроші залишаються в тому місті, де ми виступали, тому що місцеві волонтери нам допомагають організувати, і відповідно, в них теж якісь свої благодійні ініціативи. І ми залишаємо їм ті благодійні збори, які ми зробили в їхньому конкретному місті. Так було в Новому Орлеані, Маямі і організація «Флорида оф Юкрейн», Орландо, у місті Норфолк гарний був аукціон, продали два бойових стяги за дві тисячі сто доларів, пісні продавали.
І.М.: Ви співаєте реп. Це не завжди та музика, яку слухаєш, коли сумно, коли когось втратив. Як сприймають ваші концерти тут? Чи ви змінювали репертуар на більш ліричний?
Уляна: Ми взагалі переживаємо, що ми рухаємося в бік журби, а мали б більше світла нести. Ми всі розважальні пісні лишаємо на аукціон, якщо люди хочуть їх послухати додатково. А в принципі у нас програма починається з того, що я співаю свої пісні.
Володимир: Так, Улька більш лірична, ми називаємо її жанр прикарпатським інді попом.
Ми даємо трохи і журби, і світлаУляна Малиняк
Уляна: Вова завжди каже, що у нас є блок любовної лірики і блок соціальної лірики, ми стараємось тримати баланс, тому що сум - не є дуже продуктивна емоція. Ми даємо трохи і журби, і світла.
І.М.: Зараз критикують деяких українських співаків та інших митців, зокрема, Монатіка, Бабкіна, Влада Яму, за те, що вони виїхали з України в час повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи така критика є справедливою? І загалом, на яких умовах артист міг би бути найбільш корисним Україні в умовах війни?
Можна бути українцем в Україні, який не допомагає і не робить нічого для спільної перемоги. А можна бути росіянином в Америці, який робить щось для спільної перемогиВова зі Львова
Володимир: Дуже легко косити всіх під одну гребінку. Дуже легко, не вдаючись в деталі і контекст, виносити судження про тих чи інших людей, події чи явища. Я вважаю, що треба дивитися на контекст.
Можна бути українцем в Україні, який не допомагає і не робить нічого для спільної перемоги. А можна бути росіянином в Америці, який робить щось для спільної перемоги. Для мене це болюча тема, як і для багатьох. Але в цьому турі почав зустрічати росіян, які роблять для української перемоги більше, ніж деякі українці, яких я знаю. Для мене це було таке полегшення, Я відчув, що той негатив, який в мені був по відношенню до всієї їхньої нації, до всього їхнього народу, його в мені стало трошки менше, бо я побачив, що є інші моменти.
І.М.: Тобто є добрі росіяни?
Володимир: Я вважаю, шо так. Якщо людина робить щось для наближення спільної перемоги, то я вважаю, що це краще, ніж якби вона не мала можливостей це робити. Я вважаю, що людина на війні, яка не хоче там бути, це швидше мінус для нас, ніж плюс. Мені складно уявити ситуацію, коли людина на війні, яка не хоче там бути, є корисною, є помічною і наближає перемогу.
Разом з тим я розумію, або мені здається, що я розумію, що таке війна, шо таке військовий час, і шо таке необхідність в людях. Тому я не кажу, що це неправильно. Я не кажу, шо ніхто не має права відправляти на війну людину, яка не хоче туди іти.
Ми живемо в такий час війни, коли інтереси країни ставляться вище, ніж інтереси людини. Можливо, під час війни так і має бути. Я не виправдовую і не захищаю, але кажу, що треба дивитися на контекст і на кожну справу окремо, а не косити всіх під одну гребінку.
І.М.: А як щодо тих артистів, які жили в Росії? Наприклад, Світлана Лобода?
Уляна: Ну це взагалі...
Володимир: О, зараз полетить на вентилятор...
Це було фінансове самогубство з самого початку. Реп українською, патріотичний реп, коли даєш зрозуміти аудиторії, що ти не будеш прогинатися під якесь зросійщенняУляна Малиняк
Уляна: Ви бачили ці смішні пародії про «перевзулася»? Коли я читаю, що люди в коментарях пишуть, мовляв, як ви можете на Світлану Лободу так сильно гнати, якщо вона збирає на лікарню в Ірпіні і так далі? Я не протестую, що хтось збирає на лікарню. Те, що я протестую проти Світлани Лободи, не значить, що я протестую проти її добрих справ. Але вона заробила свої сотні тисяч доларів в Росії.
Мій чоловік в 2006 році робив реп українською мовою, в якому говорив: "Зараз в нашому етері українська мова. Хто на неї жене, на мелодійну й гонорову, той для мене по-любому свиня або корова". Скажіть мені, хто в 2006 році про такі речі говорив з екрану. Це було фінансове самогубство з самого початку. Реп українською, патріотичний реп, коли даєш зрозуміти аудиторії, що ти не будеш прогинатися під якесь зросійщення.
Звісно, шо "потапи", "лободи" і всі решта - вони свої гроші заробили і їм легше бути великими благодійниками, тому що вони вже все це зробили.
Але є артисти, які з самого початку ставили національну ідею вище свого якогось збагачення, моральні принципи ставили вище якихось папірців.
Володимир: Для нас це не закритий гештальт. Якщо питання про хороших росіян станом на зараз закрите, не абсолютно, в міру того, про що ми поговорили, то цей момент для нас не закритий. Я щиро вірю в те, що люди можуть змінюватись.
Але мені прикро, мені болить, що ряд артистів все життя співали російською мовою, збільшуючи таким чином російську культуру.
Я, в принципі, в тому не сумніваюся, що Росія - це не тільки Путін, що в них була пропаганда, що ми - братські народиУляна Малиняк
Уляна: Я можу помилятись, але інколи мені здається, що років через десять, коли все стане спокійно і зміниться, там влада і піде якийсь в Росії молодіжний рух або будь що, всі ті самі артисти почнуть говорити про дружбу з Росією.
Я, в принципі, в тому не сумніваюся, що Росія - це не тільки Путін, що в них була пропаганда, що ми - братські народи. Мені здається, що ці братські народи будуть знову в ефірі від тих самих людей. Тобто вони будуть перевзуватися в залежності від того, яка буде погода.
І.М.: Які артисти, на вашу думку, в Україні точно не перевзуються?
Уляна: Ну є наприклад гурт "Бумбокс", який гастролював у Росії. Але як тільки Росія почала свою агресію в Криму, все, "Бумбокс" ніколи більше не їздив в Росію. Ніколи.
Є такий співак Єрмак, який так само був надзвичайно популярний в Росії, який зміг для себе ухвалити вольове рішення, що я в ту країну більше не їжджу, хоча в тому є величезна фінансова вигода, величезна. І якось вистачає людині публіки без Росії, розумієте? Вдома. Відповідно, ті артисти, які ніколи туди не їздили, я думаю, що вже туди і не поїдуть.
У мене є пісня "Свій фронт", вона про мій досвід еміграції в Америці. Це напевно улюблена пісня серед іммігрантів з тих пісень, які я співаю. І водночас це пісня, за яку я отримала дуже багато хейту від українців в Україні. Тому що це про мій досвід еміграції, що я сумувала, що мені було важко ухвалити рішення плюнути на все і не помчати додому щосили.
Я зараз критикую Лободу, але в моєму житті теж є ситуація, за яку мене ті ж самі українці критикують. Бо якщо ти так любиш Україну, то чому ти тоді сидиш в Америці?Уляна Малиняк
Я про те, що от я зараз критикую Лободу, але в моєму житті теж є ситуація, за яку мене ті ж самі українці критикують. Бо якщо ти так любиш Україну, то чому ти тоді сидиш в Америці? Якщо ти так хочеш допомогти Україні, так їдь в Україну, допомагай. Інколи життя ставить нас в такі умови.
І.М.: А ви взагалі вважаєте, що можна бути патріотом за межами України?
Володимир: Абсолютно, чому ні? Це так само як любити маму і тата, але не жити разом з ними.
І.М.: Деяким українцям в еміграції закидають, чому ти закордоном, чому не воюєш? Особливо чоловікам. Володя, ви чули на свою адресу такі закиди? І чи у вас є відповідь на це?
Володимир: Мені здається, що я в свій бік такого не чув. Але я вірю, що до нас приходить те, що нас турбує. Уляну, наприклад, турбує момент, чи можна бути патріотом і жити закордоном, і їй регулярно в тому напрямку прилітає. У мене це питання закрите. Можливо, це одна з причин, чому мені того не закидають.
Я вірю в те, що люди, які самі працюють на наближення перемоги, вони не мають часу закидати комусь щось. Вони зайняті своїм життям, волонтерством або війною. Вони або буквально воюють, або вони волонтери. Крім того, в них і своє життя.
Я вірю в те, що люди, які самі працюють на наближення перемоги, вони не мають часу закидати комусь щосьВова зі Львова
Я вважаю, що люди, які закидають, це, очевидно, люди, в яких є час на те, щоб витрачати його на претензії.
І.М.: А може, їм також болить?
Володимир: Це те, що я збирався сказати. Також я розумію, що їм дуже болить, і в такий спосіб вони вони намагаються якось впоратися зі своїм болем.
Нас ніхто ніколи не вчив, у нас не було в школі предмету: «Як справлятися з війною. Як жити в час війни». Це те, що кожен з нас прямо зараз дізнається про себе, вчиться про себе, намагається з тим впоратися і навчитися жити.
І коли я знаю, що людині болить, мені не так прикро, якщо вона навіть мені щось закидає. Я стараюсь не осуджувати, бо я знаю, що не суди і не будеш судимим. Але коротка відповідь: мені таких закидів не було. А далі вже кожен для себе вирішує, що йому робити.
Коли Тарас Чубай приїжджав до США на фестиваль «Червона Рута», що біля Чикаго, ми після концерту спілкувалися. Це був той 5-річний період, коли я був в Америці, але не робив музику, бо це було те, як на мене вплинула війна в Україні, що почалась в 2014 році. Я не розумів, як робити музику, коли йде війна.
Я його запитав, а він мені каже: так це твій фронт. Ти – артист, ти маєш робити те, що ти робиш, це твій творчий фронт. Є люди, які підуть воювати, а є люди, які мають іншим людям, зокрема тим, які воюють, морального допомагати.
І це було полегшення. Він підтвердив те, що я хотів думати. Але коли почув про це від такої людини, ти тоді укорінюєшся в тому.
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- Голос Америки
У Британії та ЄС назвали "найбільш життєздатний шлях використання російських грошей для відновлення України"
Лондон у співпраці з Брюсселем намагається розробити механізм використання закордонних російських активів на потреби з відновлення України. Зокрема, розглядають ідею виплати Україні відсотків на заморожені російські ресурси.
Як було озвучено міністром Великої Британії Лео Дочерті, спільно з Євросоюзом представники влади та експерти розглядають різні варіанти, оскільки арешт та передача російських ресурсів Україні наразі не передбачені чинним законодавством. Для цього необхідно було б внести зміни до Закону про державний імунітет 1978 року, який надає імунітет центральним банкам, інформує видання The Guardian.
Натомість у контексті планів з арешту російських мільярдів розглядається ідея передачі Україні відсотків з доходу цих заморожених активів. У Великій Британії таку ідею називають одним із найбільш юридично життєздатних шляхів використання російських грошей для допомоги у відновленні України.
За словами Лео Дочерті, ідею потенційного використання процентних платежів за арештовані активи обговорювали посадовці Великої Британії та ЄС у Брюсселі на початку цього тижня.
Наразі це лише ідея, а не юридично підтверджений “життєздатний шлях”, сказав Дочерті британським депутатам.
Сума грошей, на яку можна було б розрахувати таким чином, ймовірно, буде залежати від того, наскільки західні держави координуватимуть кроки щодо виплати відсотків Україні.
Наразі Велика Британія наклала санкції на 24 банки з глобальними активами понад 940 мільярдів фунтів стерлінгів. Як інформує The Guardian, понад 60% валютних резервів центрального банку РФ вартістю 275 мільярдів фунтів були заморожені.
Велика Британія неодноразово заявляла, що заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів з моменту вторгнення Росії до України. Якби на цю суму виплачувалися відсотки Україні, то йшлося б про десятки мільйонів.
Видання The Guardian нагадує, що попри політичну риторику про те, що Росія має оплатити шкоду, завдану Україні, західні країни не наважуються конфіскувати російські активи. Аналітичні центри, як наприклад Базельський інститут управління, попереджають, що пряме “захоплення” активів порушить європейське законодавство про права людини та міжнародне право, що стосується державного імунітету.
Але, як пише британська газета, схоже, настрій в офіційному Лондоні змінюється, оскільки зростають вимоги саме арешту російських активів, а не тільки їх заморожування.
У країні почали висловлювати аргумент про те, що триваюча відмова Росії дотримуватися міжнародного права та виконувати накази Міжнародного суду є вагомою підставою для такого винятку.
Голос Америки повідомляв, що наразі уряди західних країн не йдуть на кроки з самовільної конфіскації російського майна, вказуючи на верховенство закону.
Також політики й урядовці остерігаються, що Москва може навзаєм привласнити активи західних компаній в Росії.
Щодо позиції США, то міністерка фінансів країни Дженет Єллен під час слухань в Комітеті фінансових послуг повідомила, що спільно з міжнародними партнерами Штати забезпечують, щоб російські активи – понад 300 мільярдів доларів США – залишались іммобілізованими "до вирішення конфлікту і до того, як Росія сплатить за шкоду, якої вона завдала", цитував посадовицю Голос Америки.
- Голос Америки
Лише українці мають встановлювати умови миру, допомога союзників залишатиметься непохитною - Блінкен
Україна має все потрібне для успіху в контрнаступі, а внутрішні розбіжності в РФ можуть допомогти його ефективності. Таку думку в інтерв'ю на каналі MSNBC висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Контрнаступ знаходиться на початковій стадії. І ви чули, як міністр оборони України тільки, думаю, вчора сказав, що вони ще мають направити основну частину своїх сил на ці зусилля. І немає сумніву, що це важко, тому що росіяни мали місяці, щоб збудувати оборону. Але вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху. Те, що Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності, це може допомогти. Те, що сили Вагнера більше не знаходяться на передовій, це може допомогти, оскільки вони були ефективними. Вони просто буквально кидають людей у м’ясорубку виробництва Путіна, але це було ефективним», - сказав держсекретар Блінкен.
Він додав, що контрнаступ буде відбуватися не протягом наступних днів, а у наступні тижні й місяці. Щодо можливості переговорів з РФ, держсекретар заявив, що єдиний, хто стоїть на заваді миру – Путін.
"Ми всі чітко заявили, що врешті-решт це закінчиться дипломатією, переговорами. Головною перешкодою для цього зараз є переконання президента Путіна, що він якимось чином може пережити Україну та всіх нас. Цього не станеться. І я думаю, що одна з речей, які ви побачите в НАТО, це демонстрація нашої незмінної прихильності Україні, не лише в даний момент, не лише в негайній перспективі допомоги їй у контрнаступі, але й у допомозі їй з часом створити потужну силу стримування та захисту, щоб Путін не міг повторити це через рік, через два роки, через п’ять років. Чим швидше президент Путін усвідомить це, тим швидше з’явиться шанс дійти до справжніх переговорів", - заявив дипломат.
Він додав, що лише українці будуть визначати умови миру у цій війні.
«Умови врегулювання зрештою мають вирішувати українці, але ми знаємо деякі основні принципи. Мир має бути справедливим і міцним. І під справедливим я маю на увазі, що він повинен враховувати основні принципи, які є серцевиною Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет – вони мають щось означати. Ми не можемо погодитись на захоплення кимось території іншої країни силою. Це був би потьомкінський мир», - заявив Блінкен.
Разом з тим, держсекретар Блінкен нагадав, що кожного дня росіяни здійснюють звірства проти цивільного населення України: "Багато чого, що ми робимо по всьому світу, є у відтінках сірого. Тут все досить чорно-біле. У вас є агресор; у вас є жертва…Буквально вчора росіяни здійснили напад на іншу цивільну територію в Краматорську, знищили піцерію, де люди їли".
Ентоні Блінкен також запевнив, що підтримка США та союзників України залишатиметься потужною, і США рішучі у забезпеченні перемоги України.
«Підтримка залишається, вона залишається сильною, вона залишається двопартійною, і вона залишається трансатлантичною та виходить за межі трансатлантичного партнерства. У нас є близько 50 країн, зокрема, далеко за межами Європи, які всі підтримують Україну. І я твердо відчуваю, що люди залишаються глибоко відданими тому, щоб Україна постала зі справедливим і міцним миром. Ми на цьому зосереджені. Ніхто не може сказати вам, коли це насправді закінчиться. Що ми можемо вам сказати, що я можу вам сказати, це те, що ми маємо зобов’язання, і ми сповнені рішучості переконатися, що Україна опиниться в хорошому місці, у місці, яка є справді справедливим і міцним», - запевнив Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Міністерство оборони США оголосило 27 червня про додаткову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб у сфері безпеки та оборони. Про це йдеться у відповідній заяві Пентагону, розміщеній на сайті оборонного відомства. Це вже сорок перший пакет допомоги Україні від серпня 2021 року у рамках програми президентських повноважень, яка виділятиметься з запасів Пентагону.
Як 90-річний художник підтримує Україну з Нью-Йорка. Відео
Михайло Туровський — народний художник України нещодавно відзначив своє 90-річчя у Нью-Йорку. Він виріс в українсько-єврейській родині й дитиною застав Другу світову війну в Києві.
- Голос Америки
Блінкен - про "міцний пакет Україні" на саміті НАТО, ще незавершений фільм Пригожина та як пришвидшити момент переговорів
На саміті НАТО Україні запропонують “дуже міцний” пакет - політичний та практичний. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час дискусії у Раді із закордонних справ.
“Ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України - політичний та практичний. Я не збираюся випереджати, на чому ми зійшлися, коли його створювали, але я досить впевнений у цьому. По-друге, низка країн паралельно розглядають, окрім того, що відбувається в НАТО, що ще ми можемо зробити, аби допомогти Україні розбудувати її довгостроковий потенціал стримування та оборони. До нього багато що входить, і я також впевнений, що він буде”, - заявив Блінкен.
За словами держсекретаря США, країни НАТО працюють на те, щоб у майбутньому Україна була здатна себе захистити від потенційних нових нападів з боку Росії.
“Це довгостроковий аспект. По-перше, ми працюємо, щоб допомогти Україні розбудувати свій потенціал стримування та оборони на середню та довгострокову перспективу. Щоб Путін не міг повторити те ж саме через рік, через два роки, через п’ять років. З іншого боку, от я щойно повернувся з Лондона, де пройшла конференція з реконструкції, де ми зібрали разом не лише країни, яким не байдужа Україна, не лише міжнародні інституції, а й приватний сектор, який, зрештою, зробить різницю від України, яка виживає, до України, що процвітає”, - зазначив очільник Держдепу США.
За словами Блінкена, найбільшою перешкодою до миру сьогодні є переконання Путіна, що він може виграти. І завдання Заходу, додає він - переконати президента РФ у зворотному.
“Найбільшою перешкодою зараз до пошуку миру, стійкого та тривалого миру, для досягнення того, що це має закінчитися в якийсь момент переговорами, дипломатією — є переконання президента Путіна, що він може пережити Україну, і він може пережити всіх нас. Чим більше нам вдасться відвернути його від цієї думки, тим більша ймовірність, що в якийсь момент вони сядуть за стіл переговорів”, - додав головний дипломат США.
На питання, чи Захід змінить свою політику щодо Україні, зважаючи на спробу бунту Пригожина в Росії, Блінкен відповів: “Коротка відповідь - ні. На мою думку, що ми зробили - ми сформували досить чудову коаліцію, яка витримала вже 16 місяців. Я вважаю, вона насправді є міцнішою, ніж на початку, з точки зору підтримки України, чинення тиску на Росію, зміцнюючи наші оборонні союзи. Ми дотримуємося цієї програми”.
При цьому держсекретар США вважає “дуже важливим” той факт, що очільник групи “Вагнер” кинув виклик президенту Путіну. При цьому держсекретар США порівняв Путіна та Пригожина в їх жорстокості.
“Пан Пригожин, як і пан Путін, той, хто чинив жахливі злочини в Україні, в Африці, у Сирії. Куди б не прийшов “Вагнер”, там слідували смерть, руйнування, експлуатація. Але той факт, що він прямо кинув виклик президенту Путіну, той факт, що він поставив під сумнів самі передумови, які Путін висунув для цієї війни, є значущим. Знову таки те, що відбувається в Росії, це їхня внутрішня справа, і їм доведеться з цим працювати”, - заявив Ентоні Блінкен.
Він додав, що вважає ситуацію в Росії незавершеною. “Це рухомий фільм, і не думайте, що ми бачили останню дію. Але я думаю, що ми повинні мати певну частку скромності в будь-яких прогнозах щодо того, куди це веде”.
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