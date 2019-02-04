"Вік не є перешкодою". Вражаючі історії людей у віці 70+. Стрибки з парашутом, танці, теніс і не тільки

Танці, теніс, стрибки з парашутом - деякі люди і після 70 років діють суперактивно і насолоджуються життям на повну.

Ми зібрали вісім вражаючих історій людей у віці від 72 до 102 років

Айда Кілинґ, США

102-річна Айда Кілинґ зі США активно займається бігом та робить фізичні вправи. ​Вона - перша жінка в історії, яка завершила 100-метровий забіг у 100 років. "Мені подобається робити вправи, бо це – чи не найкращі ліки. Піднімайтесь і рухайтесь. Не сидіть. Піднімайтесь і робіть щось", - закликає 102-річна спортсменка.

Вердун Гайес, Великобританія

Ветеран Другої світової війни англієць Вердун Гайес у віці 101 року стрибнув з парашутом та встановив світовий рекорд. "Сподіваюся, що робитиму це і в 102, і в 103 роки. Залежатиме від удачі. Якщо ваше здоров’я добре, використовуйте розум та ваше тіло,і все буде добре", - каже він.

Галина Горяна, Україна

85-річна киянка Галина Горяна бере участь у міжнародних змаганнях із тенісу та навчає людей бути здоровими. Галина Горяна – чемпіонка України з тенісу, яким почала займатися у віці 60 років, і засновниця клубу «Активне довголіття» в Києві. Крім того, пані Галина є кандидатом біологічних наук, доцентом і автором книг про здоров’я, а в минулому – чемпіонкою України з гірськолижного спорту.​ А ще, вона веде відеоблог на своєму каналі в YouTube. "Поки ми живі – ми повинні жити. І жити цікаво, красиво", - каже пані Галина.

​Лорен Бруццоні, США

72-річна Лорен Бруццоні вже п'ять років займається кросфітом з персональним тренером. Той настільки гордий успіхами підопічної, що став знімати її тренування на відео, які швидко завоювали популярність в соціальних мережах.

Нагва Гораб, Єгипет

76-річна Нагва Гораб з Єгипту активно займається плаванням. Вона виграла свою першу медаль на міжнародних змаганнях у віці 72 років. "Вік не є перешкодою, якщо мати волю та позитивне ставлення до життя", - каже вона.

Ірен О’Ші, Австралія

102-річна бабуся стрибнула з парашутом в Австралії заради благодійності. Це вже третій стрибок Ірен з 2016-го року. Таким чином Ірен О’Ші хоче привернути увагу до хвороби рухового нейрона та зібрати гроші на боротьбу із хворобою. Від цієї хвороби померла її дочка.

Геліо Гаус, Бразилія

80-річний Геліо Гаус з Бразилії займається балетом і закликає всіх вчитись чомусь новому: "Це чудова можливість – навчатися. Дуже добре бути у віці 80 років та мати можливість вчитися". Він почав займатись балетом у 75 років.

​Кеннет Майерс, США

102-річний мешканець штату Нью-Джерсі ​Кеннет Майерс стрибнув з парашутом у тандемі. Каже, що відчуття на висоті 3 миль "нереальні".

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