Конгресвумен Спартц спрогнозувала, як результати виборів у Туреччині вплинуть на відносини зі США

Результати виборів у Туреччині не повинні вплинути на відносини Анкари та Вашингтона, і незалежно від того, хто стоїть на чолі країни, США мають міцні відносини з Туреччиною. Про це в коментарі "Голосу Америки" заявила конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка перебувала в Туреччині як спостерігачка на виборах у складі Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Я сподіваюся, що в нас міцні відносини з Туреччиною, незалежно від того, хто її очолює. Туреччина є нашою союзницею по НАТО. Це важлива країна в цьому регіоні, важлива держава для європейської та близькосхідної стабільності", - заявила Спартц у відповідь на запитання, чи вплинуть результати виборів на відносини між Анкарою та Вашингтоном.

Вона додала, що вважає США важливим союзником для Туреччини: "Завжди будуть якісь розбіжності та різні думки. Але я вважаю, що нам потрібно бути разом і вірити у свободи людей і справді приносити стабільність у дуже, дуже неспокійний світ зараз, який дуже небезпечний, і я вважаю, що Туреччина повинна відігравати важливу роль, і я вважаю, що Туреччина може відігравати провідну роль".

Хоча Туреччина є важливим союзником США по НАТО, в останні роки відносини між двома країнами стали більш напруженими, кажуть оглядачі, зокрема після того, як Туреччина вирішила придбати російські ППО С-400 в 2019 році, що призвело до усунення країни з американської програми винищувачів.

Коментуючи перебіг виборів, Спартц зазначила, що позитивною ознакою волевиявлення в Туреччині була висока явка виборців: "Важливо, що люди мають можливість висловити свою думку і провести вибори, мати демократичні процеси. Тому я вважаю, що це дуже великий крок. І я рада бачити, що в Туреччині дуже висока явка. Тому це справляє на мене велике враження, бо це право, яким люди повинні скористатися, якщо хочуть мати сильну республіку. Тому я рада бачити багато людей".

Згідно з висновками ОБСЄ, опублікованими 15 травня, для участі у волевиявленні в Туреччині були зареєстровані майже 61 млн виборців, ще 3,5 млн людей подали заявки для голосування за кордоном.

Існували значні проблеми для громадян у здійсненні права голосу, і, на жаль, жінки були недостатньо представлені як кандидати

Однак, як зазначила голова делегації ПА ОБСЄ Фара Карімі, "сотням тисяч людей, постраждалим від землетрусів, особливо студентам, довелося докласти значних додаткових зусиль, щоб реалізувати своє право голосу". Також в ОБСЄ зауважили, що вибори в Туреччині "відзначаються нерівними умовами". "Існували значні проблеми для громадян у здійсненні права голосу, і, на жаль, жінки були недостатньо представлені як кандидати", – сказала Карімі.

Своєю чергою, голова делегації ПАРЄ Франк Швабе наголосив, що Туреччина далека від створення чесних умов передвиборчої кампанії: "Ці вибори мали високу явку і пропонували реальний вибір. Однак Туреччина не відповідає основним принципам проведення демократичних виборів... Ключові політичні та суспільні постаті перебувають у в’язниці навіть після рішень Європейського суду з прав людини, свобода ЗМІ суворо обмежена, існує атмосфера самоцензури".

Загалом за виборами в Туреччині стежив 401 спостерігач із 40 країн, зокрема 264 експерти Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, 98 від Парламентської асамблеї ОБСЄ та 39 від Парламентської асамблеї Ради Європи.

У понеділок, 15 травня, виборча комісія Туреччини підтвердила проведення другого туру президентських виборів, які пройдуть 28 травня, повідомляє Reuters. Голова виборчої комісії Ахмет Єнер повідомив: «Згідно з поточними неофіційними результатами, Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів, Кемаль Киличдароглу - 44,88%... Зрозуміло, що жоден із кандидатів не отримав права бути обраним, як це передбачено четвертою статтею закону 6271, і наш комітет вирішив провести другий тур виборів у неділю, 28 травня 2023 року, згідно з раніше оголошеним календарем виборів».

На початку травня конгресвумен українського походження Вікторія Спартц також відвідала Україну у складі двопартійної делегації Палати представників Конгресу США. Вона зустрілася зокрема з президентом України Володимиром Зеленським. Коментуючи візит, Спартц зазначила: "Як ми бачимо зараз, міжнародні організації та система безпеки, створені після Другої світової війни, зазнали краху. Ми повинні серйозно поговорити про те, як реформувати систему глобальної безпеки та повернути мир на європейський континент знову».

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