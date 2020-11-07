ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів президента США

Колишній віце-президент США Джо Байден, який майже 50 років безперервно працював у політичних колах Вашингтона, сьогодні названий прогнозованим переможцем виборів президента у США і має бути офіційно інавгурований 20-го січня, ставши таким чином найстарішим лідером країни за всю історію.

Результати все ще мають бути офіційно засвідчені і можуть бути оскаржені судом, але, як очікується, вони залишаться в силі

Демократ Байден, який пропрацював 36 років у Сенаті США і вісім років був віце-президентом в адміністрації колишнього президента США Барака Обами, за оцінками ЗМІ, переміг чинного президента, члена Республіканської партії Дональда Трампа у напруженій кампанії та після підрахунку голосів, який забрав кілька днів. Результати все ще мають бути офіційно засвідчені і можуть бути оскаржені судом, але, як очікується, вони залишаться в силі.

Байден виграв президентство, набравши принаймні 270 з 538 голосів Колегії виборників.

Перемога Байдена робить Трампа третім президентом США за останні чотири десятиліття, який програв перевибори після одного терміну перебування на посаді американського лідера.

Про перемогу Байдена повідомили через кілька днів після офіційного дня виборів у вівторок. Після вівторка, виборчі комісії кількох штатів завершували обробку мільйонів бюлетенів, що надійшли поштою від виборців, які хотіли триматися подалі від виборчих дільниць, побоюючись заразитися коронавірусом.

Байден, якому до Дня інавгурації виповниться 78 років, обрався на посаду президента з третьої спроби. У 1988 і 2008 роках йому не вдалось отримати офіційну номінацію від Демократичної партії.

Тепер він прийме уряд у супроводі своєї віце-президентки, сенаторки від Каліфорнії Камали Гарріс. Вона стане першою жінкою за 244 роки в історії країни, яку обрали президентом або віце-президентом США.

Гарріс є дочкою батька з Ямайки та матері-індійки, і є першою не білою жінкою на фінальній стадії виборів у США.

"Америка передусім" - політичне гасло Трампа. За чотири роки перебування у Білому домі президент вивів США із кількох міжнародних договорів.

Натомість Байден пообіцяв, що США знову будуть активні на світовій арені, повторно приєднаються до Паризької кліматичної угоди та Пакту про стримування Ірану від розробки ядерної зброї.

США використовують непряму форму демократії, а не загальнонаціональне голосування, щоб обрати своїх лідерів.

Результат, фактично, вирішується на виборах у 50-ти штатах по всій країні та столиці Вашингтоні, округ Колумбія. Переможцю потрібно набрати 270 або більше голосів у Колегії виборників, яка налічує 538 місць.

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