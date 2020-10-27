"Вибори були вільні і конкурентні": попередня оцінка Європейської мережі організацій з моніторингу виборів

«Місцеві вибори-2020 в Україні були загалом вільні, конкурентні та добре організовані, хоча на виборчий процес впливали виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, складністю нової виборчої системи, упередженим висвітленням у ЗМІ, повідомленнями про купівлю голосів та зловживання адміністративним ресурсом», - заявив голова міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйовіч на онлайн-пресконференції у Києві.

... ще більший наголос слід було зробити на підготовку органів управління виборчим процесом та просвіту виборців

Як додав пан Вуйовіч, недавні реформи виборчої системи загалом зміцнили правові рамки виборчого процесу. Одначе, за його словами, не всі рекомендації спостерігачів були враховані.

Так, ENEMO вважає, що поєднання пропорційної та мажоритарної систем для виборів місцевих органів влади загалом обгрунтоване, але створює деякі складнощі як для виборчих комісій, так і для виборців.

«Таким чином, ще більший наголос слід було зробити на підготовку органів управління виборчим процесом та просвіту виборців», - сказав керівник місії ENEMO.

Вуйовіч похвалив роботу Центрвиборчкому і територіальних виборчих комісій – зокрема, за вжиті ними заходи для запобігання COVID-19.

Водночас Місія висловила занепокоєння з приводу зловживання адміністративним ресурсом, а також широкого застосування «чорного піару» і навіть випадків насильства щодо кандидатів.

... місія повідомляли про численні схеми купівлі голосів

Серед недоліків місцевої кампанії-2020 було згадано також випадки купівлі голосів.

«Попри посилені санкції проти прямого та непрямого підкупу виборців, передбачені у Виборчому кодексі, Місія повідомляли про численні схеми купівлі голосів», - сказав заступник голови Місії П’єр Пейтьє.

Крім того, проблемою залишається дезінформація та прихована реклама кандидатів у ЗМІ, зазначив Пейтьє. Як він заявив, ENEMO вважає недостатнім набір санкцій, що є у розпорядженні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для подолання цієї проблеми.

Як зауважили представники ENEMO, масштаб розгортання міжнародних місій з моніторингу місцевих виборів в Україні був суттєво обмежений через пандемію. А це, своєю чергою, вплинуло на можливість подальшого підвищення прозорості виборчого процесу.

У Місії також наголосили, що їхня оцінка виборів є попередньою. Після остаточного підрахунку голосів та підбиття підсумків виборів, розгляду скарг та апеляцій Місія видасть остаточний звіт. Його слід чекати протягом 60 днів після оприлюднення офіційних результатів.

ЕНЕМО працювала в усіх регіонах України з 15 вересня по 26 жовтня. Міжнародна місія спостереження за місцевими виборами в Україні-2020 фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Національний демократичний інститут (NDI).

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