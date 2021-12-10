Негромадяни отрмали право голосувати на місцевих виборах в Нью-Йорку

Рада Нью-Йорка затвердила нове правило, за яким на місцевих виборах можуть голосувати особи, які не мають американського громадянства, а мають посвідку на проживання в країні і мешкають у місті щонайменше 30 днів.

До голосування на виборах мера, міської ради, районної влади допускатимуться особи, які мають "Зелену картку", право на роботу у США, а також так звані "мрійники", які іммігрували до США в дитинстві і долучились до програми набуття громадянства.

За новим правилом зможуть голосувати майже 800 000 негромадян які легально перебувають в Нью-Йорку, оцінюють оглядачі.

В раді Нью-Йорка більшість має Демократична партія. Політики опозиційної Республіканської партії заявили про намір оскаржити рішення.

"Ми будемо діяти в юридичній чи іншій площині, зробимо будь-які необхідні кроки, щоб зупинити цей небезпечний закон і не дозволити йому зашкодити нашим виборам", - наводить FoxNews слова голови партії штату Ніка Ленворті.

Конгресмен-демократ Іданіс Родрігес, співавтор законопроекту, заявив в коментарі CNN, що ця ініціатива під назвою "Наше місто - наш голос" дозволила "зробити важливу зміну, яка визнає внесок іммігрантів".

Мер міста Білл де Блазіо заявив, що не підтримує ініціативу, але не планує накладати на не вето.

В статті використано матеріали CNN, FoxNews.

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