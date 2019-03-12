Про ці та інші аспекти виборчих перегонів - дивіться спеціальний проект Української служби Голосу Америки «Вибори президента в Україні 2019: Погляд з Вашингтона». Учасники дискусії: колишній посол США в Україні, директор Євразійського Центру Атлантичної ради Джон Гербст, колишній президент Дому свободи, старший науковий співробітник Міжнародного університету Флориди Дейвид Креймер, редакторка блогу UkraineAlert Атлантичної ради Мелинда Геринг та кореспондент та ведуча «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
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