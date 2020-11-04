Позиція США щодо Кремля не зміниться незалежно від результатів президентських виборів в Америці - російські експерти

Експерти, з якими поспілкувався кореспондент Російської служби «Голосу Америки», скептично оцінюють ймовірність поліпшення американо-російських відносин - незалежно від результату президентської кампанії в США.

Нагадаємо, що кандидат від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв, що якщо він стане президентом, а розвідувальне співтовариство знайде докази російського втручання у вибори 2020 року, то Москва «заплатить за це відповідну ціну». Крім того, Байден зазначив, що РФ на світовій арені представляє найбільшу загрозу для американців, «з точки зору підриву нашої безпеки та союзів».

Чинний президент Дональд Трамп не раз заявляв, що він виступає за те, щоб «порозумітися» з Росією. Водночас він неодноразово підкреслював, що при його адміністрації проти Москви було запроваджено більше санкцій, ніж будь-коли в історії США.

Віктор Кувалдін: «Стан відносин між Москвою і Вашингтоном не надто залежить від того, хто стане господарем Білого дому»

Завідувач кафедри суспільно-політичних наук Московської школи економіки МДУ Кувалдін вважає, що стан відносин між Москвою і Вашингтоном не дуже сильно залежить від того, хто стане господарем Білого дому. Як він стверджує, проти Росії зараз налаштовані практично всі ключові угруповання американської еліти.

«Якщо переможе Дональд Трамп, то, з урахуванням другого президентського терміну, він, напевно, не буде скутий думками про перевибори і налаштований все-таки на діалог (з Москвою) і на спробу якщо не поліпшення, то хоча б стабілізації двосторонніх відносин, - міркує співрозмовник «Голосу Америки». - Але, можливо, що (в результаті виборів) весь Конгрес перейде під контроль демократів. І тоді Трампу теж не дозволять зробити нічого особливо істотного (в контексті налагодження діалогу США і РФ)».

Якщо ж переможе Джо Байден, то це також навряд чи привнесе значні зміни до нинішнього малюнку справ, передбачає Кувалдін. За його словами, Байден - не та людина, від якої можна очікувати різких або необдуманих кроків, спрямованих проти основного настрою американського істеблішменту.

«Звідси є всі побоювання, що російсько-американські відносини при ньому, як мінімум, не поліпшаться, - стверджує експерт.

«По-моєму, єдина реалістична перспектива - можливість їх (американо-російських відносин) подальшого погіршення», - вважає він.

«Ми не знаємо не лише, хто переможе, але і яким чином йому дістанеться ця перемога, і чи визнає її протилежна сторона, що, звичайно, у тій чи іншій мірі також буде проектуватися на російсько-американські відносини», - резюмує Віктор Кувалдін.

Валерій Гарбузов: «Якщо щось зміниться на краще, то це буде дивом»

Директор Інституту США і Канади Валерій Гарбузов зізнався, що не бачить перспектив навіть не для поліпшення двосторонніх відносин, а для того, щоб вони увійшли в конструктивне русло. На його думку, немає жодних підстав вважати, що в разі перемоги того чи іншого кандидата у президенти всерйоз зміниться сама канва цих відносин.

«Якщо переможе Трамп, то як це може привести до зміни його політики (щодо Москви)? - задається питанням Гарбузов. - Він регулярно підписував санкції проти Росії і не скасував жодної з них. Якщо переможе Байден, тим більше це не призведе до позитивних змін. Він уже назвав Росію головною загрозою для Сполучених Штатів. Так що немає жодних надій на те, що він має намір збудувати конструктивні відносини з Росією. Якщо щось зміниться на краще в цьому напрямку, то це буде дивом».

Валерій Гарбузов переконаний, що жорсткий зовнішньополітичний курс щодо Москви за нової американської адміністрації буде продовжений в незалежності від того, у кого буде більшість в Сенаті - у демократів або республіканців. «Всі рішення щодо Росії застосовувалися на двопартійної основі, вони навіть не викликали особливих суперечок серед опонентів з двох різних політичних таборів, - підкреслює експерт. - Думаю, в цьому плані у них збережеться повна згода при будь-якому розкладі в Сенаті після нинішніх виборів».

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