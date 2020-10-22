Соцмережі оголосили про нові правила роботи в період підведення підсумків виборів у США

Перед президентськими виборами у США, компанії-власники соціальних мереж оголосили про нові правила роботи в рамках різних сценаріїв розвитку ситуації після виборів.

Компанії розповіли, як будуть реагувати на можливі заяви кандидатів, якщо ті оголосять про свою перемогу до публікації офіційних результатів, або на заклики до насильства.​

Facebook

Якщо якийсь з кандидатів або його штаб передчасно заявить про свою перемогу, Facebook стане додавати до подібних повідомлень спеціальні ярлики і демонструвати у новинних стрічках повідомлення з інформацією щодо передвиборчих перегонів.

Повідомлення кандидатів в президенти, які оскаржують офіційний результат, також отримають позначку з ім'ям оголошеного переможця. У вересні компанія Facebook повідомила, що у неї є варіанти обмеження активності користувачів мережі, якщо розвиток подій в електоральному процесі набуде хаотичного або насильницького характеру.

Twitter

Twitter заявив, що буде видаляти або прикріплювати попереджувальні написи до будь-яких заяв про перемогу до оголошення офіційних результатів, а також до повідомлень, які вводять в оману заявами, які підбурюють до «протиправної поведінки з метою запобігання мирній та впорядкованій передачі влади».

Соцмережа також буде позначати або видаляти неперевірені твердження про результати, які можуть підірвати віру у виборчий процес, наприклад, твердження про підрахунок голосів або підтвердження результатів виборів. Twitter також забороняє загрози насильства по відношенню до окремої людини або групи людей.

YouTube

YouTube, відеосервіс, яким володіє компанія Alphabet Inc, забороняє публікацію деяких видів дезінформації про вибори, наприклад, неправильні дати голосування, але не встановлює правил, покликаних не допустити появи передчасних заяв про перемогу на виборах. Прес-секретар компанії заявила, що в цьому випадку YouTube буде повідомляти достовірну інформацію і контекст разом з відео. YouTube видаляє контент, який спонукає людей до вчинення актів насильства проти окремих осіб або тієї чи іншої групи людей.

TikTok

Відеододаток, який налижить китайській компанії заявив, що зробить будь-який контент, творці якого будуть передчасно заявляти про перемогу того чи іншого кандидата, менш помітним на платформі, і додасть банери на відео з повідомленням про те, що результати виборів офіційно не оголошені.

Перед виборами у США, посилилась критика соцмереж з боку прихильників обох кандидатів у президенти США. Одні закидають соцмережам надмірну поблажливість щодо неправомірних повідомлень та дискредитації виборчого процесу у США, інші вважають, що соцмережі упереджено усувають контент, аж до цензурування. Днями агенція новин Fox News звернула увагу на результати дослідження Media Research Center, які твердять, що починаючи з травня 2018-го року Facebook та Twitter 65 разів обмежували дописи президента Трампа, а от дописи Джо Байдена за цей же час не обмежувались жодного разу.

У жовтні Трамп розкритикував Facebook, Twitter за перешкоджання поширенню статті видання New York Post стосовно бізнес діяльності та особистого життя сина Джо Байдена, Хантера.

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