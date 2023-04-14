Від вибуху на молочній фермі в Техасі загинуло 18 тисяч корів

Приблизно 18 тисяч корів загинули на молочному заводі South Fork в Техасі, неподалік міста Дімміт, повідомляє місцева влада.

Внаслідок вибуху, що стався ще в понеділок, постраждала одна людина, співробітниця ферми, яка нині перебуває у критичному стані.

Точна причина вибуху не повідомляється. Втім, за попередніми даними, вибух міг статися через перегрів обладнання, що спричинило спалах метану. Інцидент розслідує пожежна служба штату, яка поки не надає коментарів.

Збитки лише від втрати худоби обчислюються у 36 мільйонів доларів, приблизно по 2 тисячі доларів за корову.

У містечку Дімміт проживає близько 4000 осіб. За словами працівників молочної промисловості, члени громади в цьому сільськогосподарському регіоні були шоковані масштабом руйнувань і об’єдналися, щоб доставити обід і вечерю постраждалим фермерам.

Уповноважений з питань сільського господарства Техасу Сід Міллер заявив, що це була найбільша пожежа в хліві для великої рогатої худоби в історії Техасу.

Газета New York Times уточнює, що нічого подібного не було не лише в історії Техасу, але й у США, принаймні за останні два десятиліття.

За даними Інституту добробуту тварин, некомерційної організації, яка відстежує умови утримання свійських тварин, цей епізод став найбільшою масовою загибеллю великої рогатої худоби внаслідок пожежі з 2013 року, коли організація почала вести облік таких подій.

Як повідомляє NYT, посилаючись на дані організації, протягом 20 років понад шість мільйонів тварин загинуло під час пожеж в корівниках, які були викликані переважно несправностями електрики. Але менше 1% жертв тварин становила велика рогата худоба, уточнює організація.

Однак худоба масово гинула за інших обставин, мовиться у повідомленні. Наприклад, у 2016 році хуртовина вбила понад 35000 дійних корів у Техасі, а наступного року фермери у Каліфорнії втратили свої стада та засоби до існування через лісові пожежі.

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