НАСА виявило вибух метеорита потужністю у декілька атомних бомб

В атмосфері Землі було зафіксовано вибух величезної вогняної кулі, повідомляє НАСА.

Вибух відбувся в грудні, однак його практично не помітили, адже подія сталась над Беринговим морем. Вибух був у десять разів потужніший за вибух атомної бомби в Хіросімі, повідомяє ВВС з поисланням на інформацію НАСА.

Це – найбільший вибух з часу, коли метеор підірвався над російським містом Челябінськ шість років тому.

Такі метеори можуть пролітати два, або три рази кожні 100 років, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані НАСА.

Метеорит діаметром у кілька метрів, влетів у атмосферу на швидкості 32 кілометри на секунду

Представник НАСА заявив, що астероїд пролетів неподалік від маршрутів комерційних рейсів літаків, на шляху від Північної Америки до Азії. Тому дослідники спрямували запити авіалініям, щоб переконатись, чи не було повідомлень про подію, пише ВВС.

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