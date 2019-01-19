Кількість загиблих від вибуху нафтопроводу в Мексиці зросла до 66

Кількість загиблих від вибуху трубопроводу в центральній частині Мексики зросла до 66, заявив губернатор штату Ідальго в суботу. Вибух стався через витік пального та спробу зловмисників врізатися у трубопровід.

На прес-конференції з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, губернатор Ідальго Омар Фаяд заявив, що 76 людей також були поранені під час вибуху у п'ятницю ввечері, коли люди намагалися наповнити контейнери паливом.

Десятки обпалених тіл лежали в обвугленому полі на місці вибуху. Експерти судової експертизи оглядали і фотографували останки. Солдати та інший військовий персонал оточили обгороджену територію.

Поле було завалене напівзгорілими черевиками й одягом, а також відрами і барабанами, які люди використовували для збору палива. Родичі загиблих стояли разом, деякі плакали.

Лопес Обрадор пообіцяв активізувати зусилля свого уряду припинити крадіжки палива, що обійшлися країні мільярдами доларів за останні кілька років.

27 грудня Лопес Обрадор розпочав боротьбу з крадіжками палива і наказав тимчасово закрити трубопроводи.

Відео в соціальних мережах, на якому люди наповнюють відра з трубопроводу в денний час у присутності збройних сил, викликало питання, чому органи влади не діяли.

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