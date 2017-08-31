На хімічному заводі в передмісті Г’юстона сталися вибухи

На хімічному заводі в передмісті постраждалого від повені Г’юстона сталися два вибухи

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на компанію-оператора заводу Arkema.

«Центр з надзвичайних ситуацій округу Гарріс повідомив про два вибухи і чорний дим на заводі Arkema у Кросбі, Техас», – йдеться в повідомленні компанії у четвер.

За повідомленням ЗМІ, заступника шерифа повіту, який перебував на заводі, шпиталізовано.

Компанія попереджає мешканців про ризик нових вибухів.

«Будь ласка, не повертайтеся до евакуйованого району до повідомлення надзвичайних служб про відновлення безпеки», – заявили в компанії Arkema.

Перед тим, як сталися вибухи, компанія попереджала, що вона впродовж наступних шести днів не зможе належним чином гарантувати безпеку свого заводу в техаському Кросбі, оскільки система охолодження на підприємстві зруйнована. Компанія повідомила, що співробітники і мешканці прилеглих до заводу територій були евакуйовані. Через сильні зливи, викликані ураганом «Гарві», територію заводу затопило.

«Гарві» став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років. Станом на четвер кількість підтверджених випадків смерті внаслідок урагану і повені, яку він спричинив, сягнула більше 30.

Більшість загиблих потонули, коли в четвертому за величиною місті США - Г’юстоні й прилеглих до нього територіях -стала швидко прибувати вода.

Дивіться також: Як американці маленькими справами допомагають долати наслідки урагану "Гарві"