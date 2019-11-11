АР: Американці, чия компанія виграла конкурс на видобуток газу в Україні, – давні знайомі міністра енергетики США Перрі

Новинне агентство АР в новому дослідженні висвітлює зв'язки міністра енергетики США Ріка Перрі з Майклом Блейзером, співвласником українсько-американської інвестиційної компанії Сігма Блейзер та бізнесменом з Техасу Алексом Кренбергом.

Ці зв'язки привернули увагу АР, після того, як Перрі порекомендував президенту України Володимиру Зеленському призначити співвласника українсько-американської інвестиційної компанії Сігма Блейзер Майкла Блейзера одним із радників українського президента з питань енергетики, відзначають в АР.

Також компанія, співзасновниками якої виступили фірми Блейзера та Кренберга, в липні виграла конкурс на укладання угоди про розподіл вуглеводнів на українській ділянці Варвинська.

Американські інвестори запропонували на мільйони доларів менше, ніж інший учасник конкурсу – дочірня компанія НАК "Нафтогаз" "Укргазвидобування". Однак урядова комісія встановила, що американська компанія має більше досвіду і краще фінансове забезпечення, йдеться в документах українського уряду, які отримало АР.

Перрі знає Блейзера – американського бізнесмена родом із Харківської області, вже більше десяти років, пише АР, нагадуючи, що на посаді губернатора Техасу, Перрі призначив Блейзера в 2009 році до дорадчого органу. Блейзер також пожертвував 30000 доларів до виборчої кампанії Перрі, коли той змагався за посаду губернатора в 2010 році. АР також наголошує на зв'язках Перрі з Кренбергом. Кренберг є великим донором Республіканської партії і, зокрема, надавав у користування Перрі корпоративний літак протягом виборчої компанії Перрі 2012 року, яка, втім, виявилась невдалою.

Коментуючи повідомлення про перемогу американської компанії в конкурсі, речниця Міністерства енергетики США зауважила АР, що просування американських компаній – частина роботи Перрі. "Він не просував бізнес-інтереси однієї особи, або компанії", - наголосила Шейлін Гайнс.

Викладачка антикорупційного права американського університету Джорджа Вашингтона Джессіка Тілліпман також не побачила порушень у діях Перрі. "Гадаю, це не порушення. Це просто ніяково", - сказала вона виданню.

Майкл Блейзер також заперечив у коментарі АР, що Перрі допомагав його фірмі виграти конкурс в Україні. Процедура була конкурентною і "сподіваюсь, послужить прикладом того, як можна відкрити український енергоринок для нових інвестицій".

Ейма Флейкне, юрист компанії Крейнберга заявили, що Перрі та посадовці США підтримували "справедливий, конкурентний процес з метою залучення іноземного капіталу та технологій до відсталого енергосектору України".

Рік Перрі, який в жовтні оголосив про своє рішення піти з посади міністра енергетики США, перебуваючи на посаді активно просував питання зменшення залежності України та Європи від російських енергоресурсів.

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