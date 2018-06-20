Чому США полишили Раду ООН з прав людини і критикують організацію?

Сполучені Штати оголосили про офіційний вихід із Ради ООН з прав людини, заявивши про брак користі від участі у роботі того органу.

Критики рішення вказують, що без участі США боротьба за права людини у світі буде менш ефективною.

...Наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної організації, яка працює лише на себе.

Американський державний секретар Майк Помпео та представниця США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі на спільній зустрічі з пресою у вівторок звинуватили Раду ООН з прав людини у “безсоромному лицемірстві”.

Ніккі Гейлі наголосила на“хронічній упередженості” Ради щодо Ізраїлю та поскаржилася, що намагання Сполучених Штатів реформувати організацію не принесли результату.

“Я хочу чітко наголосити, що цей крок не є відмовою від зобов’язань стосовно прав людини. Навпаки, ми йдемо на такий крок, бо наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної організації, яка працює лише на себе і насміхається з прав людини”, - сказала Гейлі.

Вона перерахувала кілька країн - членів Ради, які за її словами причетні до жахливих порушень засадничих прав людини: Венесуела, Китай, Куба і Демократична Республіка Конго.

Державний секретар Майк Помпео погодився, назвавши Раду, в якій загалом представлено 47 країн “клокакою політичної упередженості”.

Дипломати з адміністрації Трампа не перші вислювлювлюють таку критику з боку США.

Адміністрація Буша (молодшого) відмовилася від членства у Раді з подібними застереженнями, коли орган був створений 2006 року.

США приєдналися 2009 року за часів президента Обами, але й тоді держсекретар Сюзан Райс наголошувала, що цей крок мав на меті намагання змінити незадовільну роботу Ради з прав людини.

Реакція

Ізраїль схвалив рішення Сполучених Штатів, але багато інших країн та активістів висловили жаль.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон визнав, що Раду ООН з прав людини треба реформувати, але зауважив, що вона “важлива для того, щоб притягати країни до відповідальності”.

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерреш відповів заявою, в якій наголосив, що хотів би, щоб США залишалися в Раді.

Комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль Гуссейн назвав припинення членства США розчаруванням, хоч і не несподіванкою.

Напередодні Гуссейн долучився до критики Сполучених Штатів за те, як на американському кордоні з Мексикою, дітей відокремлюють від дорослих.

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