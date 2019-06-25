Не варто звинувачувати Зеленського у поверненні РФ до ПАРЄ, - екс-посол США

Повернення російської делегації - помилка ПАРЄ, яка послабить авторитет організації переконаний дослідник інституту Brookings екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

Якби Порошенко був президентом України, а не Зеленський, ПАРЄ все одно прийняло б це рішення, сказав експерт в інтерв'ю журналістці Української служби "голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Це рішення готувалося місяцями, тому несправедливо казати, що це провина президента Зеленського

"Переконаний, що Парламентська асамблея Ради Європи зробила помилку. За останні 5 років Росія нічого не зробила, щоб реагувати на резолюції ПАРЄ. Вона напала на країну, яка також є членом ПАРЄ, незаконно анексувала Крим і продовжує вести війну у Східній Україні. Отже, я не до кінця розумію, чому ПАРЄ так вчинила", - говорить експерт.

Це рішення готувалося місяцями, нагадує Пайфер, тому несправедливо казати, що це провина президента Зеленського. В європейських столицях велися розмови про те, що ПАРЄ дозволить російській делегації повернутися. І це було ще до українських виборів, вказує аналітик.

"Минулого тижня я був у Берліні, де зустрівся із німецькими високопосадовцями, - говорить колишній дипломат, - і вони, як виглядало, дотримувалися позиції, що перед тим, як ЄС почне рухатися у напрямку зняття санкцій з Росії, Росія має змінити свою політику. І вони були переконані, що ЄС залишить санкції, крім дій ПАРЄ".

Українська делегація залишила ПАРЄ і чітко заявила про свою позицію. Все ж Пайфер радить Україні зважити на можливі негативні наслідки від відсутності української делегації в цій інституції.

Пайфер звернув увагу на різницю в позиціях членів ПАРЄ стосовно Росії.

"Якщо ви подивитеся, чому ПАРЄ це зробила, виглядає, що є дві групи делегацій, які підтримали рішення про повернення Росії в ПАРЄ: одна група із симпатією ставиться до позиції Росії і вони хотіли, щоб Росія повернулася. Друга група незадоволена діями Росії, але вони побоювалися, що якщо Росія не є членом ПАРЄ, певні правозахисні механізми, як суд з прав людини не буде доступний російським громадянам", - зазначає аналітик.

Ця перемога не є значною для Росії, говорить Пайфер, адже країна залишається під санкціями.

"Росія і досі буде залишатися під західними санкціями. І росіяни можуть казати, що санкції не впливають на них, більшість економістів вважає, що санкції обходяться Росії приблизно в 1% ВВП на рік. І для економіки, яка зростає на 1-1.5% ВВП на рік – це великий фактор. І це спричиняє біль. Путін послався на санкції як на один із факторів, що впливають негативно на російську економіку. Санкції мають вплив. І ми сподіваємося, що в певний момент вони вплинуть на розрахунок Кремля і приведуть до зміни політики", - твердить аналітик.

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