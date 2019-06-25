Не варто звинувачувати Зеленського у поверненні РФ до ПАРЄ, - екс-посол США

Повернення російської делегації - помилка ПАРЄ, яка послабить авторитет організації переконаний дослідник інституту Brookings екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.
Якби Порошенко був президентом України, а не Зеленський, ПАРЄ все одно прийняло б це рішення, сказав експерт в інтерв'ю журналістці Української служби "голосу Америки" Тетяні Ворожко.
Це рішення готувалося місяцями, тому несправедливо казати, що це провина президента Зеленськоговважає Стівен Пайфер
"Переконаний, що Парламентська асамблея Ради Європи зробила помилку. За останні 5 років Росія нічого не зробила, щоб реагувати на резолюції ПАРЄ. Вона напала на країну, яка також є членом ПАРЄ, незаконно анексувала Крим і продовжує вести війну у Східній Україні. Отже, я не до кінця розумію, чому ПАРЄ так вчинила", - говорить експерт.
Це рішення готувалося місяцями, нагадує Пайфер, тому несправедливо казати, що це провина президента Зеленського. В європейських столицях велися розмови про те, що ПАРЄ дозволить російській делегації повернутися. І це було ще до українських виборів, вказує аналітик.
"Минулого тижня я був у Берліні, де зустрівся із німецькими високопосадовцями, - говорить колишній дипломат, - і вони, як виглядало, дотримувалися позиції, що перед тим, як ЄС почне рухатися у напрямку зняття санкцій з Росії, Росія має змінити свою політику. І вони були переконані, що ЄС залишить санкції, крім дій ПАРЄ".
Українська делегація залишила ПАРЄ і чітко заявила про свою позицію. Все ж Пайфер радить Україні зважити на можливі негативні наслідки від відсутності української делегації в цій інституції.
Пайфер звернув увагу на різницю в позиціях членів ПАРЄ стосовно Росії.
"Якщо ви подивитеся, чому ПАРЄ це зробила, виглядає, що є дві групи делегацій, які підтримали рішення про повернення Росії в ПАРЄ: одна група із симпатією ставиться до позиції Росії і вони хотіли, щоб Росія повернулася. Друга група незадоволена діями Росії, але вони побоювалися, що якщо Росія не є членом ПАРЄ, певні правозахисні механізми, як суд з прав людини не буде доступний російським громадянам", - зазначає аналітик.
Ця перемога не є значною для Росії, говорить Пайфер, адже країна залишається під санкціями.
"Росія і досі буде залишатися під західними санкціями. І росіяни можуть казати, що санкції не впливають на них, більшість економістів вважає, що санкції обходяться Росії приблизно в 1% ВВП на рік. І для економіки, яка зростає на 1-1.5% ВВП на рік – це великий фактор. І це спричиняє біль. Путін послався на санкції як на один із факторів, що впливають негативно на російську економіку. Санкції мають вплив. І ми сподіваємося, що в певний момент вони вплинуть на розрахунок Кремля і приведуть до зміни політики", - твердить аналітик.
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