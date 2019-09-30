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Викривач у справі Трампа. Що відомо про цю людину та чи захищена вона законом? Відео

Викривач у справі Трампа. Що відомо про цю людину та чи захищена вона законом? Відео
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Як розвивається політичний скандал у США?

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Що відомо про викривача і чи ця людина захищена законом?

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