У США заявили про неприпустимість деяких озвучених Росією вимог, хочуть конфіденційної дипломатії, та не відступатимуть від принципів

Документи оприлюднені Росією містять деякі неприпустимі для США вимоги. Про це журналістам заявив неназваний високопосадовець адміністрації США. Текст коментарів розміщено на сайті Держдепу.

За словами високопосадовця США, пропозиція Росії містить і складові, які заслуговують на обговорення, і щодо яких Вашингтон готовий працювати.

При цьому в уряді США наголосили не неможливості будь-яких розмов про безпеку Європи без участі європейців.

Раніше на сайті російського МЗС було опубліковано пропозиції щодо безпеки, адресовані НАТО та США. Росія закликала Вашингтон до проведення термінових переговорів, оскільки напруженість між Москвою та західними столицями різко зросла через конфлікт, пов'язаний із розміщенням російських військових на українському кордоні.

У тексті, що містить вимоги, які Росія вважає «життєво важливими» для її безпеки, говориться, що НАТО не повинно допускати нових членів у військовий альянс і міститься заклик не створювати нові військові бази в країнах колишнього Радянського Союзу.

Як повідомляв "Голос Америки", низка оглядачів, коментуючи вимоги Росії, заявили, що Росія усвідомлює їх принципову неприйнятність.

"Викликає надзвичайне занепокоєння і звучить, як привід для військових дій, а не основа для переговорів", - твітуєсьогодні про вимоги Росії Том Райт, дослідник американського аналітичного центру Brookings Institution.

"Пропозиція очевидно зумисно зроблена такою, що бути відкинутою та виправдати наступний крок Путіна", - пише дослідник американського Wilson Center Лучан Кім.

Посадовець США висловив здивування щодо того, що Росія "бачить перевагу" у веденні публічної дискусії.

"Ми вважаємо, що якщо є шанс на успіх дипломатії, вона має відбуватись конфіденційно", - відзначив посадовець США.

При цьому посадовець наголосив, що переговори нині і у майбутньому "мають грунтуватися на наріжних принципах та фундаментальних документах європейської безпеки разом з європейцями".

"Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без участі наших європейських союзників та партнерів, і не буде компромісу по ключовим принципам на яких побудовано європейську безпеку, включно, як президент багаторазово заявляв і як він прямо сказав президенту Путіну, що всі країни мають право вирішувати власне майбутнє та свою власну закордонну політику без втручання ззовні. І це стосується України та союзників по НАТО та самого Альянсу щодо того, як він надає колективну безпеку своїм членам", - наголосив посадовець.

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